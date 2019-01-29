Nvidia предсказала снижение выручки на $500 млн. Акции обвалились на 14% — Investfunds.ru



Котировки разработчика графических процессоров Nvidia упали почти на 14% на вчерашних торгах. Компания сообщила о понижении прогнозов по выручке. Аналитики уменьшили целевую цену акций

Акции американской технологической компании Nvidia Corporation обвалились на 13,82% на вчерашних торгах. Поводом для падения стала новость о том, что компания понизила ориентиры по выручке на минувший квартал. Несмотря на то, что квартал уже закончился. компания пока не опубликовала официальные финансовые результаты, поэтому информация о завершившихся трех месяцах остается лишь прогнозом.

«Nvidia пересмотрела свои финансовые ориентиры, отразив более слабые, чем ожидалось, продажи в сегментах «Игры» (Gaming) и «Центры обработки данных» (Datacenter)», — говорится в заявлении Nvidia. Компания понизила прогноз квартальной выручки на $500 млн, с $2,7 млрд до $2,2 млрд.

Из-за чего понизили прогнозы

Ухудшение экономических условий, в особенности в Китае, привело к ослаблению спроса на графические процессоры игрового сегмента, констатировали в Nvidia. Кроме того, ниже, чем ожидалось оказались продажи новых высокотехнологичных графических процессоров для видеокарт, созданных на основе архитектуры Turing. Некоторые клиенты, возможно, отложили покупки в ожидании снижения цен и подтверждения действенности технологии в реальных играх, предположили в компании.

Слабость продаж графических процессоров Turing особенно напугала инвесторов. Turing называют самым крупным прорывом в области архитектуры графических процессоров за последнее десятилетие. Ожидалось, что эти процессоры станут спасением для компании после того, как упал спрос на графические процессоры для добычи криптовалют.

В сегменте Datacenter не было закрыто несколько сделок, причиной чего стала осторожность клиентов, указал производитель. В Nvidia признали, что этот сегмент не достиг их ожиданий. Datacenter занимается графическими процессорами для серверов, осуществляющих машинное обучение и выполняющих основные задачи искусственного интеллекта. Благодаря этому подразделению в 2016 и 2017 годах выручка компании существенно росла, а акции дорожали.

«Четвертый квартал был экстраординарным: необычно бурным и разочаровывающим», — заявил глава Nvidia Дженсен Хуанг, комментируя новые ориентиры компании.

Почему важен китайский рынок

Согласно данным Nvidia, продажи компании в Китае составляют примерно 20% от совокупной выручки. В них входят продажи чипов, которые используются в продуктах, экспортируемых на другие рынки. «Становится ясно, что китайских потребитель слаб, — процитировал The Wall Street Journal аналитика Bernstein Research Стейси Расгона. — Мы видим это по смартфонам и мы видим это по банковским картам».

В начале года Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что мировая экономика замедляет темпы роста быстрее, чем ожидалось. Китай — вторая по величине экономика в мире — растет самыми медленными темпами с 2009 года. К тому же страна вовлечена в болезненную торговую войну с США.

Замедление экономики Китая начинает негативно сказываться на результатах американских компаний, написал Bloomberg. Полупроводниковые компании являются хорошими индикаторами спроса во многих секторах экономики. Аналитики предупреждают, что падение спроса на чипы указывают на снижение спроса в в мировой экономике и других секторах технологических компаний, в особенности в секторе центров обработки данных. Хотя этот сектор печально известен сильными колебаниями спроса, он является существенным источником роста для технологических компаний, сообщил Market Watch.

Вслед за акциями Nvidia вниз устремились бумаги других технологических компаний. Котировки AMD упали на 7,98%, акции Qualcomm подешевели на 1,29%, Intel — на 0,7%.

Что можно ожидать от акций Nvidia

В связи с пересмотром прогноза Nvidia аналитики Barclays Capital понизили целевую цену по акциям этой компании с $200 до $175. Однако в банке по-прежнему рекомендуют покупать бумаги компании, ожидая их роста на 26,8% за год.

Консенсус Refinitiv на данный момент рекомендует покупать акции Nvidia, ожидая, что в ближайшие 12 месяцев они подорожают на 40,75%, до $194,24 за штуку. Из 37 аналитиков, участвующих в консенсусе, 26 советуют покупать и 11 держать.

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