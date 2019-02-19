НВ: лондонские банкиры и «Слуга народа» — inoСМИ.Ru

Новое время страны, Украина © Квартал-95 (2016)

Единственное, что сейчас интересует западных инвесторов на Украине — результаты выборов, которых они опасаются, что выражается в ставках. Если пару недель назад основным кошмаром была победа Юлии Тимошенко, то сегодня им на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли цифры, демонстрирующие другой тихий ужас — это победа Зеленского.

Выборы на Украине — 2019

На текущей неделе появилось много статистики, которая могла бы разочаровать инвесторов. Это и упавшие розничные продажи в Штатах (привет Трампу и его шатдауну), и цифры по ВВП Германии, которая только благодаря какой-то мелочи (цена вопроса — 150 миллионов евро или половинка аэробуса, которую успел склепать какой-нибудь завод) избежала клейма рецессии. И пусть по итогам 2019 года для экономики Германии все еще прогнозируется плюс, замедление мировой экономики уже очевидно. А особенно очевидно в ЕС, что привело к усилению позиций доллара относительно евро, где курс ушел ниже отметки в 1,13. В то же время, настроение на фондовых рынках пока можно назвать позитивным. Это заметно и по динамике индекса Эс энд Пи 500, который чуть прибавил за последние 7 дней и утро пятницы откроет на отметке в 2745 пунктов.

Это видно и по интересу к развивающимся рынкам. Ведь именно там начинаются все паники, когда испугавшись угрозы бада-бума инвесторы начинают забирать деньги в безопасные юрисдикции. Пока же деньги движутся в обратном направлении. И на этой неделе, например, состоялось дебютное размещение еврооблигаций Узбекистана. Казалось, не прошло и года, как на рынки пришел Таджикистан, а тут и плов-бонды подвезли. При этом украинскому минфину остается только облизываться на условия, по которым вышел на рынки Узбекистан. Страна, недавно обновившая прошивки диктатора, избрав нового бессменного лидера нации, смогла привлечь пяти- и десятилетние бумаги. Доходность размещения составила 4,7% и 5,3%.

Delfi.lt15.02.2019Новое время страны14.02.2019DenikN14.02.2019ИноСМИ13.02.2019Доходность украинской кривой пока остается в диапазоне 8,5% — 10,5%. И можно с уверенностью говорить о том, что пару процентных пунктов нам стоят выборы, которые, по словам спекулянтов и инвесторов, «никогда не приходят вовремя». Уверенность в предвыборном зашкаливании ставок подтверждается после событий текущей недели, когда центр украинского сегмента еврооблигаций переместился в Киев, на конференцию «Дрэгон капитал» (Dragon Capital). Единственное, что сейчас интересует инвесторов — результаты выборов, которых они опасаются, что выражается в ставках. Но если они приезжали разобраться, то уезжали, еще больше запутавшись, что хорошо отражено в динамике последних торгов. Если пару недель назад основным кошмаром инвесторов была победа Юлии Тимошенко, то приехав в Киев, они обнаружили, что этот кошмар уже не очень актуален. Но зато им на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли цифры, демонстрирующие другой тихий ужас — это победа Зеленского. И если Тимошенко было традиционное зло для рынков, где понятно было, почему это плохо, то Зеленский пугает будущей слабостью и полной неопределенностью.

И тот факт, что теперь многие в Лондоне посмотрят сериал «Слуга народа» (благо тот уже есть на «Нетфликс» (Netflix)) вряд ли сможет им помочь, ведь определённости с этим не прибавилось, а разве что добавилось страхов, учитывая, какую риторику использует главный герой в контексте МВФ. Более того, теперь у инвесторов появился новый самый большой страх — это президент Зеленский и премьер-министр Тимошенко. И пока эти страхи актуальны, покупать украинский долг никто спешить не будет. Навес потенциального спроса будет сохраняться как на внешнем рынке, так и на внутреннем, и судя по социологии, 22 апреля станет самым активным торговым днем в украинском сегменте в последние годы, а может и в истории в целом. Если, конечно, мы снова не пропустим вечеринку и не появимся на рынках в тот момент, когда деньги уже бегут в другом направлении.

На внутреннем рынке чуть ослабла гривна, которая отошла от 27 гривен за доллар и торгуется ближе к 27,2. Возможно, сказывается валютная либерализация и те послабления, что получил бизнес, в том числе по дивидендам. А возможно, изначально забежали слишком далеко в надежде на иностранных инвесторов. На первичных аукционах остаются стабильные ставки и высокий спрос, в объемах которого уже, правда, можно и не разглядеть коварную руку запада. Иностранцы будут ждать выборов и запуска Clearstream, который позволит покупать ОВГЗ, не выезжая из Лондона и не посещая киевских нотариусов. При этом если отбросить выборы, цифры остаются оптимистичными. Последние данные показали, что в четвёртом квартале экономика Украины приросла 3,4%. Можно было бы даже сказать, что на зависть Германии, если бы у нас была общая база сравнения и если бы не последний масштабный аналитический отчет Мирового Банка, который поймут только дипломированные экономисты, согласно которому выходит, что c текущими темпами мы достигнем текущий уровень Польши через 50 лет.

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