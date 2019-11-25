Нужна ли Украине поддержка МВФ?

Нового транша не будет. По крайней мере, пока. Миссия Международного валютного фонда уехала из Киева, так и не договорившись об очередном транше.

«Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути продвижения реформ и соблюдения взвешенной экономической политики», — заявил ван Роден по итогам визита.

По его словам, миссия достигла заметного последующего продвижения в дискуссиях относительно мероприятий и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

«Среди таких шагов — мероприятия в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, равно как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии будут длиться в следующие недели», — подытожил представитель Фонда.

И премьер, и министр финансов утверждают, что недельные переговоры с представителями МВФ были конструктивными и приблизили Украину к новой программе кредитования. Осталось согласовать нюансы.

По неофициальным сообщениям, среди этих нюансов возвращение национализированного ПриватБанка прежним владельцам. Международные финансовые доноры Украины против этого. Игорь Коломойский в комментарии изданию «Киев пост» утверждал, что ПриватБанк ему вернут уже в ближайшее время.

ФОТО РЕЙТЕР

А премьер министр Алексей ГОНЧАРУК заявил, что позиция правительства — не допустить возвращения национализированного банка прежним владельцам.

По требованию МВФ, украинская власть подготовила ряд изменений в законодательство, что регулирует банкротство банков. В частности, хотят запретить возвращать неплатежеспособные банки прежним владельцам и на рынок в целом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Виктора Новикова.

По словам Новикова, если парламент примет этот законопроект, судебные разбирательства между государством и экс-владельцами банков будет рассматривать сразу Верховный Суд. При этом суд не сможет запретить Фонду гарантирования продавать активы неплатежеспособных банков, даже если впоследствии неплатежеспособность будет признана незаконной. Вместо этого государство могут обязать выплачивать компенсацию прежним владельцам. «В настоящее время мы дорабатываем этот законопроект при участии экспертов МВФ», — сообщил Новиков.

Украина рассчитывает на трехлетнюю программу расширенного финансирования общей суммой около шести миллиардов долларов. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, эта программа Украине нужна, прежде всего, с репутационной точки зрения. Мол, сотрудничество с МВФ — это сигнал надежности экономики для иностранного инвестора. И наоборот — международный капитал неохотно идет в государства, которым не удалось договориться с Фондом.

Впрочем, все чаще в экспертных кругах можно услышать мысль о том, что Украине стоит отказаться от помощи МВФ, и начать выстраивать самостоятельную экономическую политику, без оглядки на советы экспертов Фонда.

В книге «Злые самаритяне» южнокорейского экономиста из британского Кембриджа Ха-Джун Чанга, автор так называет западных советников, которые дают советы странам, которые развиваются, осознавая, что данные рецепты могут быть напрасными, а то и вредными для экономического развития этих стран. Но, они все равно, год за годом продолжают их давать. Еще в 2002 году автор Вашингтонского консенсуса Джон Уильямсон признал его «убыточным брендом», однако МВФ, как и раньше, продолжает рекомендовать почти однотипный набор правил поведения, которые им предусмотрены (приватизация, дерегуляция, снижение участия государства в экономике) для стран, которые развиваются.

«Деньги, которые вы берете у МВФ, — это в основном средства, которые идут на покрытие ваших долгов. По моему мнению, вам нужно сесть и разобраться реально — можете вы его оплатить или нет», — считает экономист Ерик РАЙНЕРТ.

В интервью «Дню» «Украина сегодня — это Перу 1979-го» он достаточно резко охарактеризовал советы МВФ: «то, что сегодня делает с Украиной МВФ, очень подобное тому, что происходило во многих странах Латинской Америки в 1980-х годах. Я много работал там, и узнаю эту навязанную точку зрения «если бы только нам удалось получить ссуду из-за границы, мы были бы спасены». Такое мнение было и в Латинской Америке, и тоже было ошибочным. Это типично для МВФ и Всемирного банка. В 1979 году мы жили в Перу, тогда перуанская экономика обваливалась. Единственным решением, предложенным МВФ, было увеличить втрое цену на бензин. А Перу — это страна, в которой очень интенсивное транспортное движение, потому что это большая страна, существенная часть территории которой — джунгли, побережья, острова. А инфраструктура была плохой. Вот когда они подняли цену на бензин — в условиях свободной торговли — все молоко, которое собиралось в Андах, пришлось выливать в реки, потому что дешевле было купить сухое молоко в Голландии. Таким образом, этот совет МВФ — сочетание свободной торговли и поднятие цен на бензин — был сплошным безумием. У нас есть эти фото, на которых фермеры выливают молоко в реку, тогда как в Лиме нельзя было купить качественное молоко, потому что все оно было сделано из голландского порошка. Тогда я думал, что это одноразовая ошибка системы МВФ. Сегодня я вижу, что с 1979 года ничего не изменилось. Им все еще сходят с рук убийства…»

Сегодня в украинской сети «Фейсбук» обсуждают корейский фильм «Дефолт» о кризисе 1997 года, из которого Южная Корея вышла победителем и превратилась в золотого медалиста в мировой экономике. Фильм иллюстрирует, как МВФ стал инструментом внешнего управления. Те же рецепты, какие МВФ давал Южной Корее в кризис 20 лет тому назад, один в один сегодня выполняет Украина.

Южная Корея, использовав МВФ на начальном этапе кризиса, дальше начала вести противоположную политику и быстро вышла из кризиса.

«Этот фильм стоит посмотреть нашему правительству, чтобы понять, как выглядит суверенная власть, даже оказавшись в сложных обстоятельствах. Этот фильм должны посмотреть народные депутаты, чтобы просто понять, как работает мировая экономика и почему Украина всегда будет жалкой, если сохранит такую политику. Этот фильм должен посмотреть Игорь Коломойский и прокрутить на плюсах, чтобы получить дополнительные аргументы о необходимости свертывания сотрудничества с МВФ. Этот фильм должны смотреть простые украинцы, чтобы усвоить базовые принципы успеха: никому не верить, открыто смотреть на мир в лицо фактам и не боятся принимать решения, которые идут против течения. Фильм интересен дискурсом, который показывает реакцию корейского общества на разных уровнях социума. Сравните с украинским обществом, чтобы увидеть ответы на вопрос, почему Украина — не Южная Корея», — считает эксперт Юрий РОМАНЕНКО.

КОММЕНТАРИЙ

«ДА»

Богдан ДАНИЛИШИН, глава Совета Национального банка Украины:

— Работать с МВФ необходимо, но, при этом, нужно всегда помнить о своих национальных интересах.

Конечно, сотрудничество с МВФ важно, наша страна в непростом положении. Я за продолжение конструктивного сотрудничества с МВФ (говорю для тех, кто в настоящее время начнет выдвигать всякие шизофренические конструкции и обвинения). Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 миллиарда гривен, в том числе 120,3 миллиарда гривен на погашение внешнего долга.

Кредиты МВФ помогли бы нам спокойнее рассчитаться с внешними долгами. Однако сотрудничество, если оно требует отказа от проактивного госучастия в экономике, может нанести нам и прямой убыток. Кстати, с 2016 года Украина получила около 7 млрд дол США кредитов МВФ. Прямые иностранные инвестиции за 2016 — первую половину 2019 года (если их так можно назвать) составляли 8,9 млрд дол США. У нас и так госсектор составляет всего 13%, по мировым меркам это не так уж и много.

«НЕТ»

Данило МОНИН, эксперт экономических программ Украинского институт будущего (UIF):

— В целом, в текущих условиях кредит МВФ нам не нужен. Тем более стабилизационный — Национальному банку. Поскольку текущая ситуация позволила НБУ выкупить 4 млрд. долларов в резервы и погасить часть долгов, не беря новые. При этом резервы даже увеличились. Но, думаю, МВФ пытается прописать в меморандум жесткие условия, в которых будут учтены в первую очередь пожелания МВФ, часть которых украинская сторона вероятно не готова принять. Поэтому даже принятие Бюджета не помогло подписать новое соглашение с МВФ.

Думаю, МВФ будет выдвигать все новые и новые требования, пытаясь закрепить свое прямое влияние как на Национальный банк, так и на экономическую политику Украины. Какой будет результат, пока непонятно. Но если соглашение с МВФ будет подписано, то однозначно будет похоронена налоговая реформа 2020 года.





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