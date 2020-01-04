«Нужна компетентная власть»: Скаршевский предупредил, что украинская экономика становится примитивной, консервируя свою отсталую структуру



Виктор Скаршевский отметил на своей странице в «Фейсбук», что он хотел бы пожелать украинской экономике в текущем году, чтобы к власти пришли компетентные люди. Экономический эксперт напомнил, что в 2019 году гривна значительно укрепилась, что поспособствовало замедлению инфляции. Однако это стало следствием притока в Украину спекулятивного капитала. Кроме того не стоит забывать и о значительном падении промпроизводства.

Скаршевский предупреждает, что украинская экономика постепенно превращается в аграрнно-сырьевую. Она становится монополизированной системой и при этом все более примитивной. Таким образом происходит консервация деиндустриализованной отсталой структуры, присущей отсталым в экономическом плане бедным государствам.

В последние десятилетия экономика Украины зависит от конъюнктуры, сложившейся на внешних рынках главных товаров нашего экспорта — зерно, руда, металл. Здесь наблюдается прямая взаимосвязь. Иными словами, при хорошей конъюнктуре экономика растет, при плохой, соответственно, падает. Поэтому очень важно, чтобы в правительстве оказались компетентные люди, которые смогут воспользоваться благоприятными внешними условиями для того, чтобы реализовать эффективную промышленную политику, позволяющую развивать экспортный потенциал страны в сфере высокотехнологической продукции. Читайте также: «Опередили Россию и Беларусь»: В Украине впервые с 2008 года минимальная зарплата в долларовом эквиваленте стала выше, чем в двух соседних странах.

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