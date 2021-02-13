Ну и где ваш бычий рынок? Инвестиции. Прогнозы. Инвестпортфели – Finversia (Финверсия)

Общение Яна Арта со зрителями Finversia-TV в прямом эфире.

Что происходит сегодня на рынке. Бычий рынок: каковы перспективы. Российская и мировая экономика 2021. Курс доллара и курс рубля. Как мы собираемся формировать инвестпортфели. Обучение инвесторов. Как там поживают Boeing, Tesla, McDonald’s, бигтех и другие. На что обратить внимание частному инвестору: информация, мероприятия.

И просто – поговорим о жизни, о времени, о настроениях.

Ждем ваши вопросы, комментарии и темы.

Ведущий:



Ян Арт

главный редактор портала Finversia.ru



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