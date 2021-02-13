Ну и где ваш бычий рынок? Инвестиции. Прогнозы. Инвестпортфели – Finversia (Финверсия)

Общение Яна Арта со зрителями Finversia-TV в прямом эфире.
Что происходит сегодня на рынке. Бычий рынок: каковы перспективы. Российская и мировая экономика 2021. Курс доллара и курс рубля. Как мы собираемся формировать инвестпортфели. Обучение инвесторов. Как там поживают Boeing, Tesla, McDonald’s, бигтех и другие. На что обратить внимание частному инвестору: информация, мероприятия.
И просто – поговорим о жизни, о времени, о настроениях.
Ждем ваши вопросы, комментарии и темы.
Ведущий:
Ян Арт
главный редактор портала Finversia.ru