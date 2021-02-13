Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Ну и где ваш бычий рынок? Инвестиции. Прогнозы. Инвестпортфели – Finversia (Финверсия)

Ну и где ваш бычий рынок? Инвестиции. Прогнозы. Инвестпортфели – Finversia (Финверсия)

Мировая экономика 14 Фев 2021
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Общение Яна Арта со зрителями Finversia-TV в прямом эфире.

Что происходит сегодня на рынке. Бычий рынок: каковы перспективы. Российская и мировая экономика 2021. Курс доллара и курс рубля. Как мы собираемся формировать инвестпортфели. Обучение инвесторов. Как там поживают Boeing, Tesla, McDonald’s, бигтех и другие. На что обратить внимание частному инвестору: информация, мероприятия.

И просто – поговорим о жизни, о времени, о настроениях.

Ждем ваши вопросы, комментарии и темы.

Ведущий:

Ян Арт
Ян Арт
главный редактор портала Finversia.ru

Источник

← Многосторонность – важное согласованное внешнеполитическое решение Китая и Литвы - новости политики Citrix за благополучие сотрудников →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top