Новым пресс-секретарем Гройсмана стал Василий Рябчук

Василий Рябчук

Василий Рябчук

Новым пресс-секретарем премьер-министра Украины Владимира Гройсмана стал бывший шеф-редактор телеканала «Эспрессо» Василий Рябчук. О назначении он сообщил на своей странице в Facebook.

«На новой работе в Кабинете министров Украины – пресс-секретарь премьер-министра Украины», — написал он.

С сентября 2017 года Рябчук был советником Гройсмана. До работы в Кабмине он работал шеф-редактором телеканала «Эспрессо».

Рябчук также работал на «5 канале», «Inter TV-Channel», «ТРК «Украина» и телеканале «1+1». Высшее образование он получил в Волынском государственном университете им. Леси Украинки, где изучал практическую психологию.

Как известно, в июле 2017 пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук ушел с поста, с тех пор его место занимал Александр Мельничук.

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