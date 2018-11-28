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Новым губернатором Черниговщины стал Мысник. Новости политики — Деловая столица

Политика 28 Ноя 2018
Новым губернатором Черниговщины стал Мысник. Новости политики — Деловая столица
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Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter, передает «ДС».

«Представил нового главу Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника. Господин Мысник имеет большой опыт работы на ответственных должностях в области, более того здесь родился, и вся жизнь его связана с Черниговской областью. Приветствую Александра Петровича с назначением», — сказал Порошенко.

Как сообщала «ДС», предыдущего главу Черниговщины Валерия Кулича Порошенко уволил еще 31 июля.

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