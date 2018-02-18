Новый закон о нацбезопасности: Армия вне политики и курс на НАТО



Уже через неделю парламентарии возьмутся за рассмотрение чрезвычайно важного для страны законопроекта.



Одним из ключевых вопросов следующей пленарной недели Верховной Рады может стать рассмотрение в первом чтении законопроекта «О национальной безопасности Украины». На его скорейшем принятии настаивают США. В кулуарах Верховной Рады поговаривают, что от его принятия во многом зависит, даст ли Вашингтон обещанные «Джавелины» (см. «Сказано!»).



Документ уже возвели в ранг «конституции национальной безопасности». Однако парадокс заключается в том, что многие обсуждают документ, но мало его кто видел воочию. На сайте Верховной Рады его еще нет. В то же время по соцсетям «гуляет» якобы оригинал будущего законопроекта. Что же в нем? «КП» в Украине» обратилась за разъяснениями к секретарю оборонного комитета Верховной Рады Ивану Виннику.



Все в руках президента



В профильном комитете Верховной Рады утверждают, что наработанный законопроект в корне меняет подходы и структуру управления в силовом и оборонном блоке государства. Какой будет новая структура, достоверно не известно. Пока звучат лишь лозунги. Предполагается, что после принятия документа все силовые органы, которые функционируют в Украине, начиная от разведки и заканчивая ВСУ и правоохранительными органами, будут избавлены от любого влияния политиков.



— В истории Украины много примеров, когда политическая целесообразность или логика отдельного политика приводила к разному использованию силового блока, начиная от полиции и заканчивая армией. Данный закон это устраняет, — говорит секретарь оборонного комитета Верховной Рады Иван Винник.



По его словам, если бы силовой блок был аполитичным, то, к примеру, тот же Михаил Саакашвили не рискнул бы прорывать госграницу, как он это сделал в сентябре прошлого года. Устав караульной и гарнизонной службы требует в случае нарушения границ поста применять оружие, в том числе на поражение.



— Саакашвили прекрасно понимал, что на сегодня украинские силовики, к сожалению, подвергаются политическому влиянию, и он, выдавая себя за весомую политическую фигуру, воспользовался этим, — подчеркнул Винник.



Депутат поведал, что в законе будет указано, что Вооруженные силы в случае вооруженной агрессии или введения военного положения или режима самообороны, согласно Конвенции ООН, подчиняются исключительно верховному главнокомандующему Украины.



— В таком случае ни министр, ни представитель профильного комитета, ни какой-либо другой политик не сможет повлиять на Вооруженные силы Украины. ВСУ будут исполнять команды исключительно верховного командующего. То же самое касается и Национальной полиции. Министры (и обороны, и МВД) будут исполнять исключительно функцию обеспечения деятельности вверенных им структур: материально-техническое, логистическое, питание, выплаты зарплат, — добавил Винник.



Впервые на законодательном уровне закрепят, что министра обороны можно избирать исключительно из перечня гражданских лиц. Заместителями министра также должны быть гражданские.



Три вида планирования и курс на НАТО



— Законопроект ставит перед собой задачу членства Украины и в ЕС, и в НАТО, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, — отметил еще одну важность данного законопроекта президент Петр Порошенко.



Также документ обязывает выступать с ежегодным отчетом перед Верховной Радой министра обороны, главу СБУ, МВД, Нацполиции. Будут эти отчеты открытыми или закрытыми — все зависит от изложенных в них фактов, например будет ли раскрыта гостайна.



На законодательном уровне предусматривается трехступенчатое планирование в сфере нацбезопасности: долгосрочное (свыше 5 лет), среднесрочное (до пяти лет) и краткосрочное (до трех лет). Долгосрочное планирование будет прописываться в пяти различных стратегиях: нацбезопасности, военной безопасности, общественной безопасности и гражданской защиты, оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разведывательной программе. В законопроекте четко расписано, кто, как и в какие сроки должен подготовить каждую из этих стратегий, что должно быть в документе. К среднесрочному планированию депутаты предлагают отнести различные госпрограммы относительно вооружения, развития ОПК и т.д. Краткосрочное планирование — ежегодное планирование на уровне ведомств министерств.



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Закон после Мюнхенской конференции читают



В Верховную Раду законопроект «О национальной безопасности и обороне» должен внести президент Петр Порошенко. Когда это случится, точно не известно. Ожидается, что Порошенко подаст законопроект в Раду, вернувшись из Германии после Мюнхенской конференции по безопасности. Достоверно известно, что документ коалицианты хотят рассмотреть в первом чтении до конца февраля.



СКАЗАНО!



«Министр обороны США Мэттис призывает к скорейшему принятию законодательства, которое обеспечит мощную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержки безопасной и демократической Украины», — сказано в сообщении, обнародованном на официальном аккаунте посольства США в Украине в Твиттере.





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