Новый скачок продаж в электронных супермаркетах — Русские Афины | Новости Греции

С более, чем двукратным оборотом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года первая половина 2021 года закрылась для электронных супермаркетов. Поскольку многие потребители, которые впервые обратились к этому каналу прошлой весной, сохранили эту привычку.

Согласно данным, обнародованным вчера Convert Group, оборот электронных супермаркетов увеличился в первой половине 2021 года на 122% и, по оценкам, достиг, с учетом НДС, 140,6 миллиона евро.

Чтобы лучше понять динамику роста электронных супермаркетов, достаточно сказать, что в течение 2020 года их оборот оценивается в 163,8 миллиона евро, тогда как до пандемии, в 2019 году, отрасль закрылась с оборотом в 45,5 миллиона евро. Конечно сейчас почти все крупные организованные сети розничной торговли продуктами питания также имеют свои интернет-магазины (за исключением Lidl), в то время как местные магазины также развиваются онлайн.

В частности такие супермаркеты и магазины перешли на электронную коммерцию: Sklavenitis, AB Vassilopoulos, MyMarket, Masoutis, Kritikos, MarketIn, Bazaar, Thanopoulos и сеть Chalkiadakis (на Крите).

Крупнейшим полностью электронным супермаркетом, работающим в Афинах, является e-fresh.gr, в то время как в регионе были развиты более мелкие, такие как Insupermarket.gr (в Салониках), onesupermarket.gr (в Ларисе), Discountcleanmarket.gr (в СалоникАХ), agora-zw.gr (в Козани), pamesupermarket.gr (в Салониках).

Анализ Convert Group показывает стабильность стоимости средней «корзины» и количества продуктов, которые она содержит. Средняя стоимость, включая НДС, составила в первой половине 2021 года 78,7 евро, что на том же уровне, что и в среднем за последние 12 месяцев (78,8 евро). Средняя «корзина» по итогам первого полугодия 2021 года содержала 37,5 товаров, что близко к уровню среднего показателя за последние 12 месяцев (37,8 товаров).

Что показывает «корзина»

О проникновении электронных супермаркетов в жизнь жителей мегаполисов свидетельствует состав «корзины»: большинство продуктов по количеству штук и по стоимости относятся к продуктам питания, а не только в упаковке.

Что, по крайней мере, показывает, что потребители все больше доверяют онлайн-магазинам организованных розничных продавцов продуктов питания в приобретении продуктов, которые они купили бы, когда посещают обычный магазин.

Так, из 37,5 товаров средней «корзины» 14,7 — свежие продукты, 9,4 — фасованные (стандартизованные) продукты, 3,2 относятся к категории канцелярских товаров и средств бытовой химии, 3,4 — напитки алкогольные и безалкогольные, а остальные 6,8 товаров относятся ко всем другим категориям. Из общей стоимости средней «корзины» 78,7 евро 27,2 евро тратятся на свежие продукты и 17,4 евро на стандартные продукты. Категории, в которых был зафиксирован рекордный рост в первой половине 2021 года по сравнению с первой половиной 2020 года, это зоотовары (рост продаж на 192%), хлебобулочные изделия (179%), напитки (173%)%), свежие продукты (155%).

Последняя категория вносит наибольший вклад в высокие темпы роста продаж электронных супермаркетов в первой половине 2021 года. На нее приходится 35% от общей стоимости продаж и 52% в темпе роста.

Розничный товарооборот увеличился на 15% в мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года, что является увеличением, учитывая, что в этом году магазины начали работать, хотя и с некоторыми ограничениями, с начала апреля, а в прошлом году их постепенный перезапуск после строгой блокировки начался в мае.

Объем продаж (оборот в постоянных ценах) немного увеличился в годовом исчислении, на 15,3%. Наибольший прирост оборота зафиксирован в магазинах одежды и обуви (47,6%), на АЗС (на 29,3% за счет роста цен, так как по объему продаж рост в отрасли составил 8,5%) и продуктовых магазинах ( 23%, процент, который также связан с Пасхой).

Особенно интересно, что в мае 2021 года, несмотря на то, что физические магазины теперь работали в обычном режиме, продажи вне магазинов (то есть электронная коммерция), по-видимому, увеличились по сравнению с маем прошлого года на 40,7%.