Новый резидент «Великого камня» создаст центр электронной коммерции

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» сегодня зарегистрирован новый резидент — ООО «Технологическая компания Лянгджу Шеньчжень (МСК)», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу парка.

Учредитель — Технологическая компания Лянгджу Шеньчжень (КНР) — имеет многолетний опыт работы в трансграничной электронной коммерции и сотрудничества с крупнейшими онлайн-площадками.

Проект предусматривает создание высокотехнологичной интегрированной платформы электронной коммерции для импорта и экспорта товаров, а также розничной торговли и дистрибуции.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-