Новый резидент «Великого камня» будет вести разработки в сфере электрооборудования для транспорта

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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент — ООО «АМБ-Инжиниринг», который создаст научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр по разработке и производству комплектов гибридных электрических трансмиссий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе парка.

Компания будет осуществлять разработку полного цикла, производство и адаптацию комплекта гибридного привода, накопителя энергии, силовой электроники и системы управления для транспортных средств.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-