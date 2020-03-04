Новый премьер Шмыгаль против укрепления гривни — Кабинет Министров Украины — Верховная Рада — Курс доллара

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению Шмыгаля, позитива от укрепления курса гривны не было

Кандитат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. Об этом он сказал в выступлении с парламентской трибуны, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль заявил, что одной из целей нового правительства будет усиление экономического блока, который «должен обеспечить рост промышленности и аграрного сектора».

«Сейчас мы увидели только укрепление гривны, которое ударило, к сожалению, по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев», — сказал он.

Напомним, по данным НБУ, чистые потери предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в 2019 году от укрепления курса гривны к доллару были в несколько раз меньшими по сравнению с потерями от снижения цен. Из-за курса доллара металлурги потеряли за год 5 млрд грн, из-за цен — 25 млрд грн.

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года. Среднегодовое значение составило 25,85 грн/доллар.





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