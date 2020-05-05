Новый посол США в Украине: генерал с нестандартными решениями

Почему Трамп выбрал Дейтона и что будет означать его назначение для Украины

В Украине наконец появится посол США. Президент Трамп номинировал 71-летнего Кита Дейтона (Keith Dayton), отставного генерал-лейтенанта, связанного с военной разведкой, дипломата и эксперта представлять интересы Соединенных Штатов в Киеве. Это решение, безусловно, должно стать положительным для украинско-американских отношений, ведь оно было долгожданным и состоялось с опозданием на один год – с момента завершения в мае 2019-го работы в Украине в качестве посла США Мари Йованович.

Этот период стал едва ли не самым турбулентным в отношениях Киева и Вашингтона, если учитывать импичмент Дональда Трампа и роль украинского вопроса в нем. Теперь новому послу Соединенных Штатов придется искать баланс по крайней мере в трех измерениях: американском, украинском и глобальном. Так почему важно назначение нового посла США в Украине, и насколько удачна кандидатура Кита Дейтона?

ВЫБОР ИЗ ДВУХ

Еще в декабре прошлого года стало известно, что на должность посла США в Украине рассматривались две кандидатуры – Филип Рикер (Госдепартамент США) и Кит Дейтон, директор Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа Маршалла в Гармише, который работает под юрисдикцией правительств Германии и США.

Филипп Рикер. Фото: U. S. Embassy Kyiv

При этом отмечалось, что Филипп Рикер, который исполняет обязанности помощника Помпео по вопросам Европы и Евразии, фактически возглавляет украинское направление политики Госдепа. Поэтому, очевидно, он знает все особенности и вызовы для посла США в Киеве и является хорошим претендентом на эту должность.

Однако Рикер был одним из официальных должностных лиц, кто свидетельствовал в Конгрессе США на слушаниях по импичменту президента Трампа, в частности, относительно целенаправленного отстранения Белым домом посла Мари Йованович и приостановки военной помощи Украине. И хотя он тогда защищал честь американской дипломатии в Конгрессе, на самом деле это не совсем совпадало с позицией защиты Дональда Трампа в процессе импичмента.

Итак, президент в конечном итоге остановил свой выбор на генерал-лейтенанте в отставке Ките Дейтоне. В начале своей карьеры Дейтон прошел обучение в Военном институте иностранных языков, где готовился как офицер для службы за рубежом с акцентом на Советский Союз, получив знания русского и немецкого языков. Многие страницы его биографии остаются закрытыми, однако теперь известно, что он служил координатором по вопросам безопасности между властями Израиля и Палестинской автономии, директором по вопросам стратегии, планирования и политики в штабе Армии США, начальником оперативного управления Разведывательного агентства Пентагона, а также атташе по вопросам обороны США в России.

Кит Дейтон. Фото: DOD

На своей последней должности — главы Европейского центра исследований безопасности в Германии (который находится под кураторством Пентагона) — Кит Дейтон был также назначен старшим советником США по вопросам обороны по Украине. Это было как «плюсом», так и «минусом» в плане возможностей получить номинацию посла США в Украине. Ведь, с одной стороны, Дейтон очень хорошо владеет ситуацией в отношении Украины, но с другой – он был назначенцем Джеймса Мэттиса, который громко ушел с поста главы Пентагона из-за расхождения во взглядах с президентом США. Тем не менее, Дональд Трамп принял решение в пользу генерала Дейтона, который отдал профессиональной карьере на военных и дипломатических должностях четыре десятка лет.

ЧТО НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЙТОНА ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ УКРАИНЫ?

Прежде всего, наличие посла (а не временно поверенного в делах) США в Киеве для Украины означает качественно новый уровень двусторонних отношений. Это особенно важно после истории с импичментом Дональда Трампа, а также в период президентских выборов в Штатах, которые могут привести к полной смене администрации.

Как отметил в этой связи бывший американский посол в Киеве Джон Хербст, «это посылает четкий сигнал: США остаются заинтересованными в поддержке Украины и противодействии агрессии Кремля».

И в связи с этим генерал Дейтон для Украины является «выигрышным вариантом» благодаря его давним и глубоким связям с Пентагоном, а также взаимодействию с Государственным департаментом США. Ведь это два важных ведомства американского правительства, которые играют решающую роль в процессе поддержки Украины. Кстати, Кит Дейтон за свою карьеру получил награды от Госдепартамента США, что подтверждает уважительное отношение к нему как к профессионалу во внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, он имеет награды от правительств Канады, Германии и Австрии, что также поднимает его авторитет.

Кит Дейтон. Фото: DOD

К тому же Дейтон прекрасно разбирается в тематике вооруженных конфликтов, поскольку лично координировал мирные усилия в палестино-израильском урегулировании. Его подходы заключались в том, что, во-первых, достижение мира в регионе отвечало не только интересам партнеров, но и национальной безопасности США. Во-вторых, он возглавлял усилия целой команды международных экспертов, часть которых постоянно проживали в зоне конфликта и владели ситуацией досконально. В-третьих, он искал новые механизмы, которые давали бы возможность обеспечить определенный уровень безопасности в регионе, как, например, создание палестинского жандармерии, и в то же время не имели бы возражений с обеих сторон конфликта.

Конечно, это не может быть шаблоном, например, для прекращения российской агрессии на Донбассе, но дело и заключается в том, что Дейтон искал нешаблонные решение. В то же время он хорошо понимает намерения Кремля, потому что имеет серьезный опыт работы на российском направлении. Кроме того, он четко осознает позицию официального Киева – благодаря последним годам работы в качестве главного советника США по вопросам обороны по Украине и личным визитам в Киев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ

Тем временем назначение Кита Дейтона послом в Украину будет происходить в очень непростой период, который можно охарактеризовать тремя факторами: американским, украинским и глобальным.

Во-первых, американский фактор. Он охватывает сразу несколько факторов – от сложностей процедуры утверждения Сенатом до президентских выборов в ноябре, которые могут полностью изменить конфигурацию американской власти. Дональд Трамп неоднократно жаловался, что его номинанты на посты от послов до министров ждут иногда годами официального согласования Сенатом (в котором, кстати, республиканское большинство, то есть однопартийцы Трампа). Президент даже пригрозил досрочно прекратить сессию Конгресса в период пандемии, если сенаторы и далее будут медлить с рассмотрением важных номинаций, впрочем, у него не хватает полномочий. Тем не менее в Вашингтоне считают, что в случае рассмотрения кандидатуры посла США в Украине задержек в верхней палате Конгресса не будет.

Бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор выразил уверенность, что «кандидатура Дейтона будет быстро утверждена в Сенате», поскольку он является военным профессионалом, специалистом по Украине и не имеет партийной принадлежности.

Кит Дейтон. Фото: DOD

Что же касается президентских выборов и возможной смены власти в Белом доме, Дейтон не первый и не последний, кто может оказаться в такой ситуации на высокой должности за рубежом. Поэтому для него главным «вызовом» в этой ситуации будет сохранение преемственности внешнеполитического курса США, который, к счастью, остается неизменным – как при демократической, так и при республиканской администрации. Более того, обе партии в Конгрессе всегда выступали в поддержку Украины, даже в советские времена, и это продолжает быть актуальным по сей день. Даже когда нынешний глава Белого дома попытался приостановить военную помощь Украине в собственных политических целях, это сразу вызвало жесткое противодействие со стороны Конгресса, а также негативную реакцию в отдельных случаях в правительстве. Тем не менее в нынешней ситуации все еще остается возможность возврата избирательной риторики Трампа к «украинскому делу», сыну Байдена, компании Burisma, что вряд ли будет иметь положительное развитие как для Киева, так и Вашингтона.

Во-вторых, украинский фактор. А точнее, критическая необходимость реализации реформ в Украине, а также усиление оборонных возможностей. Новый посол США прибудет в Киев в период, когда реформы для страны будут означать, каким путем пойдет государство дальше – в сторону цивилизованного Запада или же под усиленное влияние олигархов, коррупции и Кремля. Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер еще в прошлом месяце назвал ситуацию для Украины «моментом истины», подчеркнув, что экономка страны зависит от поддержки международных финансовых структур.

«Обеспечение пакета МВФ и иного финансирования также имеет важное значение в условиях продолжающейся российской агрессии. Россия рассматривает слабую Украину без международной поддержки как простую мишень для дальнейшего военного, политического и психологического давления», – отметил Волкер.

Тем временем вооруженный конфликт на Донбассе и российская оккупация Крыма для Дейтона не станут сюрпризами – он уже был привлечен к поиску решений в этих задачах. Необходимо признать, что Вашингтон несколько ослабил свои позиции на этом направлении, когда после завершения Куртом Волкером работы в качестве специального представителя в Украине – должность спецпредставителя США осталась вакантной. Однако и в таких условиях опыт Дейтона в урегулировании конфликтов, скорее всего, поможет ему восстановить позиции Соединенных Штатов в этой сфере.

И, в-третьих, фактор глобальный. Он предполагает ответы на вызовы пандемии COVID-19, а также мирового экономического кризиса. Коронавирус привел к ограничениям для политической, дипломатической, деловой деятельности, а также контактов на всех уровнях, что умножается на неопределенность дальнейшего развития ситуации.

Что касается экономических последствий, то, по прогнозам МВФ, мировая экономика испытывает стресс, худший за последнее столетие. А Украина рискует получить по итогам этого года ВВП на уровне минус 7,7%. Поэтому устойчивость и способность к восстановлению украинской экономики будет зависеть прежде всего от того, насколько профессиональными будут дальнейшие шаги правительства, а также сможет ли Украина получить достаточную внешнюю поддержку. Последний пункт также оговаривается реформами, выполнение которых открывает возможности для финансирования со стороны МВФ и других международных доноров. И позиция США в этом вопросе остается весомой.

Итак, если подводить итоги, в случае утверждения Кита Дейтона на посту посла США в Киеве Украина получит прежде всего опытного профессионала, который хорошо разбирается в украинской проблематике. Можно даже прогнозировать, что это назначение обеспечит последовательную поддержку со стороны США реформ в Украине, а также усиление ее обороноспособности в условиях агрессии РФ. Генерал Дейтон из опыта работы в Москве четко знает, чего хочет Кремль от Украины и как этому нужно противостоять. Он также имеет практику работы над урегулированием конфликтов «нешаблонными» методами.

Вместе с тем назначение нового главного дипломата США в Киеве вряд ли кардинально скорректирует политику самого президента Трампа в отношении Украины, по крайней мере до президентских выборов в США. Тем не менее посол может поспособствовать возобновлению работы Комиссии стратегического партнерства между двумя странами, которая реально способна улучшить уровень двусторонних отношений.

Так или иначе, даже в условиях смены власти в Белом доме после выборов, Украина в лице посла Дейтона иметь надежный канал общения с Вашингтоном, чтобы вести диалог с точки зрения стратегического партнерства.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

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