Новый мировой кризис больнее всего ударит по украинцам



МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до 3,9% в ближайшие два года. Наша же страна не может пока дотянуть до среднемировых показателей.



У нас для вас две новости. Мировая экономика полностью оправилась от шока, вызванного кризисом 2008-2009 годов, и сейчас находится на максимуме своего роста. Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что Украина не может пока ускорить свой рост ВВП даже до среднемирового. И это на благоприятном внешнем фоне. Представьте, что будет с Украиной, если мировая экономика снова войдет в кризис.



Почему мы «растем» так плохо



Если брать ситуацию в Украине, то МВФ не останавливается подробно на нашем регионе. Слишком он незначителен для мировой экономики. Найти прогноз по странам СНГ можно лишь в таблице в конце доклада. Там говорится, что ВВП в России в ближайшие годы будет расти на 1,5-1,7% в год, а в остальных странах в среднем 3,4-3,5% в год. Похожие прогнозы по Украине дают и другие авторитетные эксперты. Так, международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году до 3,5%. Всемирный банк говорит о росте на уровне 3,5-4% в ближайшие три года.



Но все равно этого мало, ведь Украина совсем недавно оттолкнулась от дна, и в таких ситуациях обычно наблюдается хороший рост. Мы же недотягиваем даже до «средней температуры по больнице».



— На пути более быстрого роста ВВП Украины стоят сразу несколько барьеров, — пояснил «КП» в Украине» старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Во-первых, это оккупация части территории и выбывшие, де-факто, из-за этого промышленные и трудовые ресурсы, утрата российского рынка, которая пока еще полностью не компенсирована доступом на рынок европейский. Во-вторых, необходимость обслуживать внешний долг. Этот пункт дополняется неустойчивой ситуацией с рефинансированием внешнего долга. В частности, задерживаются транши со стороны МВФ из-за недовольства международных доноров темпами и содержимым ранее согласованных реформ, в первую очередь антикоррупционной. До решения Лондонского суда до конца не ясен статус «долга Януковича» в $3 млрд и график его будущего погашения. Ну и в-третьих, определенную проблему для темпов роста представляет невысокая диверсифицированность экспорта, высокая зависимость от конъюнктуры мировых цен буквально по нескольким позициям, таким как металлы, руда, сельхозпродукция.



Также эксперты выделяют и внутренние факторы, которые мешают приходу инвесторов в Украину. При этом такие традиционные факторы, как коррупция и рейдерство, не так сильно пугают инвесторов, как политическая нестабильность.



— На мой взгляд, причины невысокого уровня роста ВВП заключаются в низкой инвестиционной привлекательности и крайне слабом финансовом секторе, — прокомментировал «КП» в Украине» экономист Андрей Блинов. — Также одной из ключевых проблем является короткий горизонт планирования — реализация многих проектов заточена на срок 6-9 месяцев, а не годы. При этом судебная система и рейдерство влияют на мнение инвесторов. Но когда есть формальные и неформальные правила, тогда инвестиции идут. Так было в начале 2000-х, например. Коррупцию не считаю первостепенной проблемой экономического роста. Из второго ряда проблем есть еще вопрос политцикла — это та самая непредсказуемость, а также неспособность власти обеспечить стабильность национальной валюты — загнать инфляцию в однозначное число.



Кризис будет еще более сильным



Не секрет, что природа развития мировой экономики имеет циклическую форму. За периодами роста следуют кризисные моменты, когда рост мирового ВВП существенно падает. Начиная с шестидесятых годов прошлого века экономисты выделяют семь явных провалов, крайние нижние точки которых приходились на следующие годы: 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009. По этой теории очередной кризис наступит в ближайшее время. И хотя МВФ в ближайшие два года не видит причин для его наступления, все-таки предупреждает, что стоит готовиться к худшему.



— Политические лидеры и директивные органы должны по-прежнему принимать во внимание, что текущая экономическая динамика объясняется сочетанием ряда факторов, которые вряд ли будут долго продолжаться, — прогнозирует профессор экономики из Беркли Морис Обстфельд. — Мировой финансовый кризис, как может показаться, остался далеко позади, но без незамедлительных мер для устранения структурных препятствий для роста, повышения инклюзивности роста и накопления буферных резервов и увеличения устойчивости следующий экономический спад наступит быстрее, и преодолеть его будет труднее, чем предыдущий.









Боевые действия на востоке Украины существенно снижают экономические перспективы страны. Фото: Reuters





Страдаем от кризиса сильнее других



Что же будет, если кризис все-таки начнется? Традиционно во время любого кризиса деньги уходят с развивающихся рынков и устремляются в так называемые активы-убежища. Как говорят аналитики, доходит до парадоксального — кризис 2008 года разгорелся в США, но инвесторы начали вкладывать средства в доллар США, так как он считается самой стабильной валютой.



В этом плане новый финансовый кризис вряд ли будет для Украины чем-то отличаться от предыдущего. Ведь сырьевая модель экономики нашей страны за последние девять лет практически не изменилась.



Аналитик «Телетрейда» Сергей Шевчук говорит, что Украина относится к развивающимся странам, а они, как показывает практика, страдают больше всего во время глобальных экономических спадов.



МВФ ставит на доллар



На днях Международный валютный фонд опубликовал доклад под названием «Нынешняя идеальная экономическая ситуация не является «новыми нормальными условиями». В нем Морис Обстфельд проводит анализ нынешнего состояния мировой экономики и делает прогнозы относительно того, когда можно ждать новый виток финансового кризиса. Начнем с хороших новостей.



— Мировая экономика вступает в новый 2018 год, набирая обороты, — говорится в докладе. — В новом Бюллетене «Перспективы развития мировой экономики» наш прогноз относительно темпов роста мировой экономики пересмотрен до 3,9 процента как на 2018-й, так и на 2019 год. Для обоих лет это на 0,2 процентного пункта выше, чем в октябрьском прогнозе прошлого года, и на 0,2 процентного пункта выше, чем наши текущие оценки роста мировой экономики в прошлом году.



Среди причин роста экономики называют улучшение ситуации в Европе, Азии и США.



— Основные источники ускорения ВВП до настоящего времени были в Европе и Азии, при этом показатели улучшились также в США, Канаде и некоторых крупных странах с формирующимся рынком, особенно в Бразилии и России, где в 2016 году производство сократилось, и Турции, — пишет Морис Обстфельд. — Эта динамика в значительной мере сохранится в ближайший период. Недавно принятое налоговое законодательство США будет оказывать заметное влияние на рост экономики США в течение следующих нескольких лет, в основном из-за создаваемых временных исключительных стимулов для инвестиций. Повышение роста в краткосрочной перспективе создаст позитивные, хотя и кратковременные вторичные эффекты для объема производства у торговых партнеров США, но также, скорее всего, приведет к увеличению дефицита счета текущих операций США, укреплению доллара и скажется на международных потоках инвестиций.



Есть вопрос



А может, стоит заработать на внешних рынках?



Не исключаю, что кто-то из читателей задаст логичный вопрос: если у нас все плохо, то, может, есть смысл вкладывать деньги в развивающиеся страны и получать там большую прибыль, чем в Украине?



— Экономики стран, где рынок только начинает формироваться, и развивающие страны покажут прирост 4,9% и 5%, — пояснил «КП» в Украине» аналитик ГК «Телетрейд» Богдан Терзи. — Для того чтобы инвестировать в мировую экономику, необходимо иметь свободные средства. Этого у нас нет, ведь только за 2018 год нам необходимо вернуть внешним кредиторам около 11 млрд долларов и еще 20 млрд долларов — корпоративные задолженности. Нужно понимать, что данный тип инвестирования — это очень большой риск. Ведь индексы могут и упасть. У нас в стране нет структур, которые бы занимались подобным типом инвестирования. И, на мой взгляд, самое важное — такой тип инвестирования не приведет к росту реальной экономики, а наоборот, затормозит производство внутри страны, так как средства будут взиматься из других сфер (сельское хозяйство, промышленность и т.п.). Я считаю, что нам необходимо придерживаться плана действий, который мы уже реализовываем несколько лет, а именно — развивать свое производство и расширять рынки сбыта товаров и услуг.





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