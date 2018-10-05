Новый мировой финансовый кризис нанесет удар по украинскому рынку, но больше всего пострадает гривна

Новый мировой финансовый кризис нанесет удар по украинскому рынку, но больше всего пострадает гривна

Фото из открытых источников

Мой прогноз: к концу 2018 года без денег МВФ Украину ждет технический дефолт. Да, надо признать, что он уже не за горами, так как нельзя лечить кризис только новыми кредитами. Судите сами, Украине до конца текущего года надо выплатить по внешним государственным долгам 91,34 млрд грн или в эквиваленте по нынешнему курсу НБУ 3,25 млрд долл. США. А в следующем 2019 году нам уже нужно отдать кредиторам 417 млрд грн госдолга. Уверен, Кабмин Гройсмана пока не может этого сделать, но физическая возможность обслужить такой огромный объем займов вроде бы имеется.

Соответственно, технический дефолт и персональный бюджет украинца – темы, которые все больше и больше будут тревожить людей. Не сомневаюсь: денежный фактор еще долго будет самым рейтинговым, так как скоро может разразиться новый финансовый кризис. Об этом нас предупреждают известный американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман и многие другие ведущие эксперты. При этом они отмечают, что основной удар примут на себя развивающиеся рынки и их валюты. И, конечно, среди них сильно пострадает украинский рынок и больше всего – гривна.

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«То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, — больше не фигура речи, а суровая реальность, — заявил Джордж Сорос. — Все, что могло пойти не так, пошло не так», — добавил он. Более того, если посмотреть в ретроспективе, то, согласно аналитике Всемирного банка, за последние 40 лет мировая экономика неизменно двигалась по определенному циклу, в котором один раз в 7–10 лет происходило резкое замедление темпов экономического роста — 1975, 1982, 1991, 2001 и 2009 годы были точками кризиса, когда, вместо 3-5% в год, рост составлял 0,8%, 0,3%, 1,4%, 1,9% и -1,7%. Следуя этой закономерности, получается, что новый финансовый кризис может начаться в конце этого или в начале следующего 2019 года.

В свою очередь, Пол Кругман предрекает, что кризис начнется с развивающихся рынков, прежде всего, с обвала валютных курсов. А Кристин Лагард опасается резкого обострения проблемы оттока капитала из развивающихся стран и слишком высокого уровня долговой нагрузки в мировой экономике, которая составляет 162 трлн долл. США или 220% мирового ВВП. И вот 2 октября агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Bloomberg сообщило, что глава Международного валютного фонда Лагард заявила: «Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться».

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Да, жили, жили и бац – вылезла такая огромная проблема надвигающегося финансового кризиса. И никто в Кабмине не знает, что с этим делать. Правда, фраза «никто в Кабмине не знает» — это еще оптимистическая фраза, она предполагает, что решение где-то может быть, но пока его не придумали. Все говорит о том, что основные внутренние ресурсы не только для погашения госдолга, но и для поддержания экономики на плаву Кабмин и НБУ уже исчерпали. Поэтому дефолт – это всего лишь вопрос времени. Судите сами: при 18% учетной ставке Нацбанка даже валютным спекулянтам стало невыгодно брать кредиты под операции купли-продажи иностранной валюты, но такая ставка – оружие обоюдоострое. Она сильно бьет не столько по спекулянтам, удерживая инфляцию и девальвацию гривны, сколько по реальному сектору экономики и по банкам, разрушая рынок кредитования.

От такой высокой ставки НБУ зависят проценты по ипотеке и потребкредитам, а у многих предпринимателей сейчас на кону будущее их бизнеса. И жирную точку в этом разрушительном деле поставил Минфин, размещая гривневые ОВГЗ под рекордную процентную доходность в 18,5% годовых без налогообложения.

Думаю, когда в Кабмине и Нацбанке принимали такое жесткое решение, оценивали две вещи — уровень инфляции и общую экономическую ситуацию в Украине. Сейчас оба этих фактора говорят о том, что нужно понизить учетную ставку НБУ, однако регулятор, располагая, видимо, какой-то инсайдерской информацией, по-прежнему не дает хоть сколько-нибудь разогнаться украинской экономике. Более того, теперь кредитные транши МВФ — единственный источник обслуживания нашего госдолга.

По сути, эти кредиты превратились в круговорот денежных средств, который, минуя украинскую экономику, возвращается обратно к международным кредиторам. При этом нас вынуждают жить по очень жестким правилам МВФ, наращивать госдолг и терять промышленность. Гривна девальвировала, а поскольку наши внешние долги в основном в долларах США и евро, их стоимость в гривнах за последний год стремительно выросла. Словом, завершается игра по-крупному, с перспективой банкротства страны. И если гривну не сделаем инвестиционной валютой, настанет крах экономики.

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Наши топ-чиновники уже доуправлялись до того, что единственный источник инвестиций в украинскую экономику, который остался, – это деньги иностранных инвесторов (преимущественно из оффшоров наших же крупных капиталистов). Почему? Потому что все предыдущие решения Кабмина и НБУ, а также отсутствие законодательного обеспечения по стимулированию национального рынка совместного инвестирования фактически уничтожили возможности инвестировать гривной в экономику Украины. Откровенно говоря, по мнению наших недальновидных финансовых властей, инвестиции могут быть только в иностранной валюте.

Беседуя с ними и объясняя очевидные вещи, всякий раз убеждаюсь, что эти министры и народные депутаты не хотят даже понять, что основным источником инвестиционных и долгосрочных кредитных ресурсов при правильной экономической, монетарной и валютной политике могут быть средства физических и юридических лиц, находящиеся как за пределами страны, так и вне банковской системы внутри Украины. А нынешняя тяжелейшая ситуация с инвестициями сложилась из-за низкого доверия к центральным органам власти, к банкам и действиям НБУ. Кстати, по официальным данным Нацбанка, по инвестиционной позиции страны и экспертным оценкам, общая сумма такого внутреннего инвестиционного потенциала составляет в эквиваленте более 100 млрд долл. США. К глубочайшему сожалению, эти средства сейчас не работают на экономику Украины.

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Итак, что же нам делать, учитывая, что приближается новый финансовый кризис? С уверенностью можно говорить, что теперь экономику Украины могут спасти только инвестиции. Поэтому, во-первых, надо незамедлительно приступать к реализации новой Инвестиционной стратегии, предусматривающей создание в Киеве Международного инвестиционного хаба и Украинской корпорации развития. И первым шагом в этом направлении должно стать объединение всех заинтересованных юридических и физических лиц, нерезидентов и резидентов в составе зарегистрированной в Минюсте Ассоциации участников рынков капитала в соответствии с требованиями X раздела законопроекта №7055 «О рынках капитала и регулируемых рынках».

Во-вторых, приступая к реализации новой Инвестиционной стратегии, предусмотреть быстрое развитие внутреннего рынка совместного инвестирования с компаниями по управлению активами и целым рядом корпоративных и паевых инвестиционных фондов, а также создать стимулы для активизации деятельности негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. Именно эти, и исключительно эти институции могут генерировать у нас длинные инвестиционные средства в гривне. Мощный толчок для запуска экономики Украины могут дать гривневые инвестиции. С этого и надо начинать.

Александр Гончаров, Директор Института развития экономики Украины

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