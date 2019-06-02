новый министр, наглые медведи и корова-недотрога — Сахалин и Курилы — SKR.SU

Главными героями минувшей недели на Сахалине и Курилах стал новый министр сельского хозяйства Дмитрий Рева, медведи, грязная вода и островитяне, которые, несмотря на пасмурное и прохладное начало лето, не растеряли чувство юмора, позитив и поделились с корреспондентами РИА «Сахалин-Курилы» задорными роликами, раскрывающими суть жизни на островах. Подробнее — в подборке новостей за неделю.

В начале недели стало известно о проведении прямой телефонной линии новым руководителем области Валерием Лимаренко. Шквал звонков обрушился практически сразу. При этом глава региона не стал ждать назначенного дня — 3 июня — и решил некоторые вопросы на месте. Так, в одном из дворов в селе Дальнем, например, появились уютные скамейки.

При этом другие жильцы этого же района продолжали биться за чистую воду. Накануне они распространили видео, в котором, по убеждению автора, плавали непонятные черви. Специалисты взяли пробу на анализ, но никаких глистов в ней не нашли.

Богдан Гайнулин

На минувшей неделе стало известно о подвиге сахалинских врачей. Пенсионер пришел к ним с большой опухолью на носу. И они смогли вернуть ему прежнюю форму. А региональные власти помогли 9-летнему Богдану Гайнулину. По поручению Лимаренко родителям мальчика перевели на счет 5 миллионов рублей. В скором времени ребенок отправится на операцию по пересадке органов за границу.

Дмитрий Рева

Вновь разбушевались медведи. Один пробрался на пасеку и разорил пять ульев. Хозяин до того перепугался, что сразу после инцидента установил систему электрического ограждения и вызвал лесничих, которые несколько дней следили за косолапым сладкоежкой, но так и не нашли. А в Охе хищник и вовсе напугал до хрипоты голоса сотрудников метеостанции.

Представили островитянам и нового министра сельского хозяйства — Дмитрия Реву. Он родом из Ростовской области. Получил высшее образование по профилю «мировая экономика» и долгое время занимался развитием амурского производственного комплекса «Серышевский», чью продукцию хорошо знают в городах Дальнего Востока.

У сахалинских пенсионеров, наконец, появилась возможность записаться на прием к специалисту по единому номеру 1-300. Правда, услуга пока доступна только тем, кто старше 60 лет.

Между тем президент страны Владимир Путин вручил орден многодетной семье Кошкиных из областного центра. В семье воспитывается восемь детей. В прошлом году региональные власти помогли родителям купить еще одну квартиру и большой микроавтобус. А полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил регион и воочию убедился, как поддерживают семей с детьми, строятся социальные объекты и какие планы у местных властей на ближайшую пятилетку.

На минувшей неделе сахалинцы поделились с корреспондентами видеороликами, раскрывающими островную жизнь. В Охе, например, корова в автобусном павильоне ждала общественный транспорт и отказалась ехать с земляком за три «сотки». А жительница областного центра сняла на мобильник «мастурбирующего» мужчину около детской площадке. Правда, так и осталось загадкой, чем же на самом деле занимался молодой человек. Многие пришли к выводу, что он просто держал руку в штанах и не помышлял ничего плохо.

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