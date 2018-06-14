Новый миллиард евро от ЕС Украине: будет ли толк?

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Москва, 14 июня — «Вести.Экономика» Украинские власти активно проводят реформы, рекомендованные европейскими партнерами, но экономическая ситуация остается достаточно тяжелой: соотношение госдолга Украины к ВВП достигло в прошлом году 74%, а средняя зарплата в апреле 2018 оказалась минимальной в Европе. Украине нужны деньги для стабилизации экономики, а ЕС заинтересован в том, чтобы реформы не сворачивались. Как результат- Европарламент одобрил выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере до миллиарда евро.

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов

«Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, а парламентские — 27 октября того же года. Основным проевропейским кандидатом сейчас считается нынешний президент Украины Петр Порошенко. Ранее он заявил, что примет участие в выборах. Естественно, для победы ему и его соратникам необходимо продемонстрировать какие-либо успехи в экономике. Украинские власти активно осуществляют реформы, предложенные европейскими партнерами, но результат пока выглядит неубедительным.

С начала 2000-х годов экономика Украины демонстрировала устойчивый рост. С 2002 по 2008 год ее ВВП увеличился более чем в 4 раза. Конечно, предыдущий мировой кризис оказал негативное влияние и по итогам 2009 года было зафиксировано падение ВВП на 35%. Однако к 2013 году все последствия кризиса были устранены и по его итогам Украина продемонстрировала максимальный ВВП за всю свою постсоветскую историю. В расчете на душу населения он составил порядка $4 тыс.

В середине 2014 года Петр Порошенко стал президентом страны, а уже осенью было подписано соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза. После этого началось реформирование экономики, политической и налоговой системы, рекомендуемое Евросоюзом. В 2014-2015 годах на Украине разразился жесточайший кризис. ВВП обвалился на 55%. В расчете на душу населения он снизился примерно в 2 раза по сравнению с благополучным 2013 годом и составил чуть более $2 тыс. к концу 2015 года. Благодаря финансовой помощи Евросоюза, ситуация немного улучшилась в 2016-2017 годах. ВВП на душу населения вырос примерно до $2,7 тыс. На этом фоне сейчас украинские власти повышают тарифы на коммунальные услуги для населения.

Тем не менее, экономическая ситуация остается достаточно тяжелой. Средняя зарплата на Украине в апреле 2018 составила 8480 грн (20352 руб) и оказалась минимальной в Европе. Поддержание даже такого, сравнительно скромного жизненного уровня в стране, потребовало очень сильного роста долговой нагрузки. Соотношение госдолга к ВВП достигло в прошлом году 74%. Это больше, чем у таких восточноевропейских стран как Польша (50%) и Румыния (35%), но меньше, чем у Греции (180%).

График: торговый баланс Украины в млрд долл

Пока не понятно, каким образом Украина сможет погашать свои долги перед Евросоюзом. Её торговый баланс является стабильно отрицательным с 2005 года. При этом платежный баланс с 2015 года — положительный. Скорее всего, это происходит благодаря европейской финансовой помощи. Индекс промышленного производства на Украине сокращается с 2012 года. Евросоюз не спешит открыть свои рынки для украинских товаров, что резко сокращает шансы производственного прорыва.

Я полагаю, что в таких условиях нынешним украинским властям не обойтись без европейской финансовой помощи для победы на выборах в 2019 году. Как мы видим, это отлично понимают в Европейской Комиссии и рекомендуют выделить средства даже при наличии серьезных сомнений в том, что они могут быть возвращены».

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets





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