Новый курс доллара в Украине: гривня значительно укрепится — Обозреватель

В Украине курс доллара до 15 декабря опустится до отметки в 27,6 грн/$. Экспортеры начали активнее продавать валюту, что приводит к укреплению гривни.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «На рынке наблюдается рост продаж валюты со стороны экспортеров с одновременным сжатием гривневой ликвидности. НБУ пришлось даже выйти в понедельник на межбанк с покупкой валюты, без его действий «зеленый» стоил бы еще ниже», – отмечает аналитик.

В ноябре население купило наличной валюты больше чем продало. Таким образом, чистый спрос на наличную валюту составил в ноябре $90,5 млн. Большая часть этого спроса пришла на конец месяца, когда после агрессии со стороны России в Керченском проливе наблюдались панические покупки валюты.

Курс доллара в Украине

Отметим, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 28,22 грн до 27,82 грн (-1,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,140/28,160 до 27,765/27,785 (-1,3%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые за два дня подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$. В декабре ситуация стабилизировалась. Так, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,07 грн/$.

Постепенно роль доллара в мировой экономике может снизиться. Так, Европейская комиссия разработала план усиления роли евро в странах ЕС. В будущем такая политика может помочь частично отказаться от использования доллара и укрепить роль европейской валюты.





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