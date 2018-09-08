Новый курс доллара обернется ценовой катастрофой: эксперты рассказали о страшном

Специалисты предупредили о страшных последствиях нового курса доллара

Рост курса доллара ускорит инфляцию в Украине почти вдвое. По прогнозам экономистов, сперва подорожают импортные товары, а до конца года – отечественные.

Полуторамесячное плавное подорожание доллара (с 26,3 до 28,4 грн/$) уже привело к росту цен на топливо, турпутевки и импортные фрукты. Так, бензин марки А-95 подорожал с 16 июля с 29,18 грн/л до 30,33 грн/л (+4% при девальвации гривни на 8%). Уже сейчас заправить полный бак (42—45 л) дороже на 50—55 грн, чем в июле.

Также подорожал и отдых за рубежом — на 8—10% (туроператоры закладывают в цену путевки курс доллара уже по 30 грн). Операторы утверждают, что если гривна продолжит дешеветь, то они будут закладывать в стоимость путевки доллар по 31 грн.

С сентября на 3—5% поднялись цены на бытовую технику и импортные фрукты. Также, по прогнозам специалистов, в сентябре вырастет цена на импортные лекарства, чай, кофе, морепродукты, а также фрукты.

«Здесь имеем прямую зависимость с курсом доллара, так как цена в инвойсе (счет-фактура) на импорт указана в валюте, поэтому если доллар подорожает на копейку — и лекарства на копейку», — рассказал экономист Олег Пендзин.

Кроме того, эксперт предупредил о подорожании хлеба (из-за неурожая цены на зерно на мировых рынках растут, а в Украине госрегулирование стоимости социальных продуктов, в том числе хлеба, отменено еще в 2016 году). Экономист отметил, что если зерно подорожает на 10%, то хлеб — на 3—4%.

Также с началом отопительного сезона подорожает газ и «коммуналка».

Энергоэксперт Валентин Землянский прогнозирует, что рост цены на газ на 10% сделает дороже тепло, а воду — на 5—6%. В «Украналитцентре» ожидают двухкратное ускорение инфляции из-за роста курса доллара.

«Если в июле официально цены выросли на 3,6%, то к концу года будет 11—12%, прежде всего из-за подорожания продуктов и «коммуналки», составляющих более половины в корзине расходов семьи. К декабрю из-за подорожания топлива могут вырасти на 8—10% цены на проезд в автотранспорте», — поделился президент центра Александр Охрименко.

Эксперт уверен, что если Нацбанк не станет активно укреплять гривню, то к концу года курс может вырасти до 30 грн/$, так как в бюджете заложен среднегодовой курс 29,3 грн/$, и властям надо отыграть его снижение в первом полугодии ниже 26 грн/$.

«Но выше 30 грн/$ вряд ли будет, так как начнется паника среди населения, которое начнет снимать депозиты, пытаться конвертировать гривни в доллары. Проще сделать эмиссию», — подытожил Охрименко.

Напомним, цены на основной продукт в Украине снова взлетят.

Как сообщала Politeka, в Украине анонсировали новое болезненное подорожание.

Также Politeka писала, что украинцам не избежать новых тарифов на газ и последствия будут катастрофическими.

Источник: Страна

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