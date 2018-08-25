Новый кризис будет уже в сентябре?

По мнению экспертов, в сентябре 2018 года Российское государство ожидает дефолт. Даже несмотря на стабильные цены на нефть, аналитике опасаются, что Россия объявит себя банкротом. В Белом доме считают, что в РФ повторится сценарий дефолта 1998 года.

Эксперты полагают, что в настоящее время сохраняются все признаки дефолта, который был в России 20 лет назад. Все же, тогда экономика страны страдала из-за цен на нефть, а сейчас этот показатель держится на достаточном уровне. Аналитики мирового рынка полагают, что дефолт в России в сентябре 2018 года все же возможен. Такие же прогнозы делают и в Белом доме. Именно американский Bank of America считает, что возможен повтор сценария 1998 года. Именно тогда, в Азии случился мировой финансовый кризис, а Россию настиг дефолт.

Дефолт в России в сентябре 2018 года: Повтор сценария 1998 года

Джордж Сорос еще в конце мая текущего года уже говорил о надвигающемся финансовом кризисе. По его мнению, вся Европа сейчас находится на пороге этой реальности. Не стоит забывать и о том, что в Евросоюзе сейчас проблемы с беженцами, жесткая экономия, помешавшая экономразвитию всей Европы. Также, не стоит забывать и о выходе Великобритании из состава ЕС.

Во время Петербургского международного экономического форума выступила глава МВФ Кристин Лагард. Она была сдержана в своих высказываниях, но все же указала на основные причины нынешней экономической ситуации в мире. По мнению Лагард, главных причин здесь 3:

Огромная долговая нагрузка государств и компаний. Сейчас она превысила 163 трлн. долларов или же 220% мирового показателя ВВП;

Отток средств из экономически развивающихся стран;

Рвение некоторых стран сломать всю систему.

Эксперты же напомнили, что за последние 40 лет мировая экономика придерживается четкого цикла. Каждые 7-10 лет фиксируется экономический кризис.

Что думают эксперты

Как заявил управляющий «БКС Ультима» Олег Сафонов, экономика Российской Федерации в настоящее время не смотрится уязвимой. Несмотря на введенные экономические санкции со стороны Запада, РФ в ближайшем будущем может чувствовать себя достаточно спокойно. Связывают это с тем, что в стране накопились некоторые ресурсы, реструктуризировались внешние долги, да и цены на энергоносители еще достаточно высокие. Однако, все более новые санкции естественно будут сказываться на экономике, пускай и незначительно.

Высказался по данному вопросу и Владимир Рожанковский – инвестиционный аналитик из Global FX. По его словам, анализ американских экспертов не более чем повод поддержать интерес к экономической ситуации в Российской Федерации. Рожанковский уверен, что повтора сценария 1998 года в РФ не будет. Причина здесь также проста – тогда в Азии было столько денег, что они не справлялись с этим потоком. Сейчас все наоборот – деньги идут из развивающихся стран в Америку. Владимир уверяет, что если в мире и наступит дефолт, то произойдет это именно в США.

Дефолт неизбежен

Еще один российский эксперт Владислав Жуковский уверен, что дефолт в России неизбежен. Главная причина такому может стать падение цен на нефть. Если ценник на это сырье не зафиксировать на отметке в 71 доллар за 1 баррель нефти, то 80 руб. за 1 доллар может показаться смешным, а евро и вовсе перевалит за отметку в 100 руб. за 1 евро. Причина такого в том, что 68% доходов от экспорта в стране полагается именно на нефть и газ. Владислав всегда говорил, что в РФ экономика бензоколонки.

Немало российских экспертов в экономике уверены, что все слухи о дефолте в России на руку разве что американским СМИ. Последние попросту уже не знают, о чем писать, чтобы привлечь читательскую аудиторию. Ни для кого не будет секретом, что введение антироссийских санкций главная тема в мировых и американских СМИ. Все же дефолт не стоит отрицать, но и точного срока его наступления предвидеть нереально.

Основные признаки Дефолта осенью 2018 года в России

Дефолт 1998-го, кризис 2008-го и санкционная война, идущая с 2014-го, — всё это покажется ерундой на фоне проблем, с которыми Россия, возможно, столкнется в сентябре 2018 года. Аналитики в последние дни говорят даже не о кризисе, а о суперкризисе. И сигналы с лент информагентств — в пользу этих прогнозов.

На биржевых торгах доллар сегодня преодолел отметку в 68, а евро — в 79 рублей. Рост, вероятнее всего, связан с действиями Центробанка, который после недельного перерыва вновь стал активно скупать валюту на внутреннем рынке в интересах Минфина. В частности, 21 августа на эти цели было потрачено 17,5 миллиарда рублей.

Покупки были приостановлены после того как курсы валют 7 августа начали резко повышаться. И вот Набиуллина и Силуанов опять начали менять рубли на доллары и евро. Но ведь покупать валюту по нынешнему сумасшедшему курсу для государства нет никакого резона — а вдруг она потом упадет! Значит ли это, что у глав ЦБ и Минфина есть уверенность, что доллар и евро будут расти, а не снижаться? Думается, именно так и обстоят дела. И это — очевидный сигнал о том, что 70 для доллара и 80 для евро — это далеко не предел.

«Интересант» уже писал, что государство, судя по всему, начало игру на понижение рубля. Слабый рубль выгоден экспортерам, он также позволит выполнить новый майский указ в запланированных параметрах. А главное — сберечь золотовалютные резервы, на которые молятся монетаристы во главе с Кудриным.

Но вот что удивительно: Кудрин вчера заявил, что Фонд национального благосостояния способен выдержать еще один экономический кризис, сопоставимый с масштабами 2014 года. То есть, он допускает, что заначку под названием ФНБ придется вскрыть? Может, Алексей Леонидович знает нечто большее, чем все остальные? Если даже такой монетарист, как он, допускает возможность траты резервов. Разве это не сигнал?

Вчера же международное рейтинговое агентство Fitch обнародовало странное сообщение о том, что большинство системно значимых банков России способны выдержать курс в 100 рублей за доллар без угрозы нарушения норматива достаточности капитала. Странное — потому как информационного повода вроде как и нет. Но ведь сама идея провести такое исследование — это уж точно сигнал, не правда ли? Как вам такие вводные: 100 рублей за доллар? Это значит, за евро — 116 — 118?

И потом — хорошо, допустим, 11 системно значимых банков (среди них — Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «ФК Открытие», «Райффайзенбанк» и другие) выдержат этот предполагаемый взлет валют, а остальные? Что произойдет с ними?

Сигнал № 4. Крупный бизнес и олигархи, очевидно, понимая, что ждет нашу экономику в ближайшем будущем, по очереди требуют от правительства бюджетных субсидий. Кто-то, как Дерипаска и Вексельберг, считает себя пострадавшим от санкций, кто-то, как нефтяные компании, угрожают ростом цен (в данном случае — на бензин), и правительство уже решило выделить им 200 миллиардов рублей.

Это может превратиться и уже превращается в цепную реакцию. Под предлогом реальных или надуманных проблем государственные деньги могут понадобиться:

— банкам (если против них будут введены секторальные санкции),

— сельхозпроизводителям (в связи с подорожавшим горючим),

— строителям (достраивающим проблемные объекты и разбирающимся с чужими обманутыми дольщиками),

— туроператорам (дорожающая валюта очевидным образом уже в сентябре прогнозируемо приведет к резкому падению спроса на путешествия и может обернуться очередными банкротствами).

А потом помощи от государства попросят:

— ритейлеры — чтобы сохранить цены на продукты на прежнем уровне или хотя бы не повышать их слишком сильно,

-авиаперевозчики — чтобы сохранить цены на билеты в разумных пределах,

— управляющие компании в сфере ЖКХ — чтобы резко не поднимать плату за жилищно-коммунальные услуги и т.д. и т.п.

К сожалению, государству придется тратить запасы на затыкание дыр. В том числе и потому, что львиная доля экономики России — по-прежнему или государственная, или полугосударственная. И эти траты только усугубят и без того предкризисную ситуацию.

И, наконец, пятый сигнал. Сегодня присяжные признали виновным бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Финансовые махинации, за которые его судят, — только повод. Истинная причина — подозрения в связях с российскими олигархами. Манафорт, несомненно, сядет. И это — черная метка для Трампа. Ему необходимо будет с еще большим тщанием доказывать, что он не является русским агентом.

И сегодня же работавший с Трампом адвокат Майкл Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что нарушал закон по указанию своего бывшего босса. В частности, он рассказал, что в период избирательной кампании выплачивал деньги двум бывшим любовницам Трампа — порнозвезде и фотомодели — за то, чтобы они держали язык за зубами и не общались с прессой. Это пахнет импичментом.

В сложившейся ситуации новый, очень опасный, пакет антироссийских санкций, предусматривающий крайне жесткие меры против нашей банковской системы и запрет на покупку иностранными инвесторами российских ОФЗ (облигаций федерального займа), очень вероятно, будет утвержден Конгрессом и подписан Трампом. У президента США перед парламентскими выборами просто не будет другого выхода.

Новый виток санкционной войны, скорее всего, случится во второй половине сентября 2018 года. Как предполагают эксперты, кризис будет протекать по обычной для России схеме: сначала — резкий скачок валютных курсов, а вслед за этим — такой же резкий подъем цен и значительное снижение уровня жизни. Но будем надеяться, что эти апокалиптические прогнозы не сбудутся, а осень-2018 в России окажется не кризисной, а стабильной. Хотя надежды эти, скажем прямо, невелики.

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