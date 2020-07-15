Новый глава НБУ: Зеленский выбрал Кирилла Шевченко из Укргазбанка — новости Украины, Экономика

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ. Об этом говорится в проекте постановления о назначении Шевченко, зарегистрированном на сайте парламента. Голосование может состояться уже завтра, сообщили LIGA.net три собеседника во фракции Слуга народа.

По словам замглавы финансового комитета ВР Ярослава Железняка (Голос), комитет рассмотрит проект постановления о назначении Шевченко в 9:00 16 июля. Кандидата не будут представлять руководителям парламентских фракций, как обычно происходит с назначениями топ-уровня, уточнил Железняк.

Кирилл Шевченко — многолетний руководитель Укргазбанка. Его кандидатура в качестве нового главы НБУ обсуждалась в Офисе президента еще в начале июля — сразу же после того, как бывший руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

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Сергей Шевчук

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