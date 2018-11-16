Новый экономический кризис не за горами — прогнозируют экономисты

Согласно среднесрочным циклам он может наступить в 2019-2021 годах

Кризис. Фото: ИА PrimaMedia

16 ноября, UlanMedia. Новый экономический кризис прогнозируют эксперты-экономисты в период с 2019 по 2021 годы, но затрудняются с определением его масштабов. В своих предсказаниях ученые опираются на цикличность экономических потрясений, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации РИА Новости со ссылкой на выступление экономиста, доцента РАНЧиГС Сергея Хестанова на конференции «Лизинг и sharing economy», для определения времени экономических кризисов используются среднесрочные циклы (циклы Жюгляра), длящиеся 7-12 лет. Ранее трудности в мировой экономике возникали в 1986-87, 1997-1998 годах, затем в 2008 году.

Экономические кризисы по разному проявляются в разных странах. В США в 1986-1987 годах умеренный спад роста экономики сопровождался сильным падением цены на нефть. В 1997 году кризис прокатился по Юго-Восточной Азии, а в России вызвал дефолт. В 2008 году под пресс кризиса попала практически вся мировая экономика.

По мнению экономиста, повторение цикла возможно в 2019-2021 годах и трудно сказать в чем он проявится. Среди параметров, которые необходимо отслеживать, Хестанов назвал действия Федеральной резервной системы США. Рост ее ставки может последовать в связи с повышением индекса стоимости недвижимости в крупнейших американских городах, как это было в ипотечный кризис 2007 года. Озабоченность может вызвать и уровень международных резервов Китая, которые росли до начала 2015 года, а потом стали падать. «Если резервы значительно падают, какие-то проблемы в экономике растут», — заявил эксперт.

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