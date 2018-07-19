Новых покорителей мирового рынка ещё мало кто знает в лицо

Западные инвесторы слышат, как им в спину дышит Азия

Аналитики Morgan Stanley озабочены тем, что начиная с 1960-х годов кривая доходности на рынке ценных бумаг неизменно опрокидывалась перед каждой рецессией американской экономики, и этот классический индикатор здоровья финансового рынка (более высокая доходность «длинных денег» в сравнении с «короткими») теперь упорно показывает, что он готов «перевернуться» уже к середине будущего года.

Как пишет Business Insider, 13 июля разница в доходности долгосрочных и краткосрочных (10-летних и 2-летних) ценных бумаг составляла 24,87 базовых пункта – это самый низкий уровень в последние 11 лет. То, что долгосрочные облигации приносят доход больше краткосрочных, свойственно периоду подъема экономики, а обратная ситуация всегда обозначала приближение спада.

Поднимая раз за разом процентную ставку, Федеральный резерв США подталкивает свой и европейский бизнес от рыночных спекуляций к инвестициям в развитие американского производства, но, странное дело, пока бизнес не очень реагирует, как если бы «инвесторы потеряли здравый смысл». Спорить с Morgan Stanley трудно – это крупнейший брокерский бизнес в мире, консультирующий, торгующий, управляющий и распределяющий деньги для правительств, организаций и частных лиц. Так почему же инвесторы с точки зрения Morgan Stanley «потеряли здравый смысл»?

Инвесторы действительно боятся всерьёз и надолго вкладываться в Запад в ситуации, когда США походя нарушают торговые союзы и договоры, а на Америку, подобно «новым гуннам», накатывается Восток. Как отмечает канадское издание Global Research, «хаос, охвативший саммит НАТО есть дальнейшее подтверждение тому, что мир превращается из однополярного в многополярный, возвращаясь к конкуренции великих держав и других государств, стремящихся к гегемонии».

На фоне политики Белого дома, рвущегося собрать максимум барышей, пока ещё армия США способна «подтвердить» наличие национальных интересов Вашингтона в любой точке мира, даже Европа, не привыкшая к тому, чтобы её толкали локтями, приготовилась к сопротивлению. И политическое обострение на Западе, причиной которого стал бизнесмен Трамп, заставляет других бизнесменов быть начеку с «длинными деньгами» в Америке и Европе. Слишком много бизнеса и слишком мало политики – опасная смесь, даже если Меркель станет уверять немцев, что СПГ из Луизианы дешевле российского трубопроводного газа. Сведя принципы внешнеполитического поведения США к купле-продаже, американский президент подменил внешнюю политику спекуляцией военной мощью США. Лет тридцать назад таким образом он мог бы легко положить к ногам статуи Свободы даже Китай, но сегодня это уже не получится. Если в Брюсселе на саммите НАТО Трамп ещё бесцеремонно раздавал команды европейцам, то в Хельсинки он встретился с равным себе, и это для президента США – только начало.

Повысившаяся нервозность международных отношений развлекает, видимо, только политиков – западные инвесторы с удовольствием обошли бы это стороной: они слышат, как им в спину дышит Азия. По исследованию Asia300 Power Performers ranking, проведенному японской Nikkei, новых покорителей мирового рынка ещё мало кто знает в лицо. В Asia300 входят самые крупные и, что важнее, быстрорастущие компании Азии. Темп роста, доходность, продуктивность и финансовая стабильность – четыре показателя, лежащие в основе отбора. Например, мало кто слышал о Largan Precision, но именно она возглавила азиатский список сильнейших. Эта тайваньская компания поставляет на мировой рынок модули объективов камер для смартфонов, планшетные компьютеры, цифровые камеры, не считая другие приборы и приспособления, и является главным поставщиком для Apple. Пять лет роста доходности, рентабельность выше 50 процентов, прибыль, измеряющаяся двузначными цифрами процентов, при этом владельцам акций принадлежит 80 процентов капитала. Сколько туда перетекло акционеров из Европы и Америки, конечно, не скажет никто, но соблазн вложиться очевиден.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в списке Asia300 стала четвёртой. Производящая компьютеры Catcher Technology – пятнадцатой. Годовой доход этой компании почти 3 миллиарда американских долларов, рост продаж – 40 процентов, в первом квартале этого года доход подпрыгнул до 75 процентов.

Главный поставщик спортивной обуви для широко известных Nike and Adidas тайваньская Eclat Textile заняла в рейтинге 24-е место. Этот неизвестный «текстильщик континента» производит в месяц 7,5 миллиона единиц одежды и открывает до 3 тысяч новых фабрик каждый год, что позволяет ему найти покупателей в Европе, Австралии и вообще где угодно.

А вот Индия: HCL Technologies – вторая (75 процентов капитала принадлежит инвесторам), Tata Consultancy Services – десятая (25 процентов) и Infosys (25 процентов) – тринадцатая в списке. Индия – мировой лидер по научным талантам в технологиях, математике и инженерном деле.

Не известные в СМИ компании вроде Largan Precision и Eclat Textile, поставляя свою продукцию широко известным брендам вроде Apple и Nike, помогают тем доминировать на мировом рынке. А кто при этом выигрывает будущее – уже понятно.

Основанная тридцать лет назад правительством КНР и частными инвесторами тайваньская TSMC, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий, стала четвёртой в Asia300. Она единственный поставщик основных чипов для процессоров Apple и Qualcomm, Nvidia, Broadcom, MediaTek, Huawei unit Hisilicon Technologies.

Если годовой доход компаний, вошедших в список Asia300, вырос на 21,1 процента и намного выше, чем в США и Европе, то зачем ставить свои деньги на США, когда есть возможность вложить их быстрее и прибыльнее?

Пока Трамп озабочен тем, как он будет выглядеть перед телекамерами в ноябре на промежуточных выборах в Конгресс и станет отчитываться, насколько ему удаётся сделать Америку «первой», нашествие в мировую экономику незаметных пока азиатских лидеров поможет «длинным деньгам» инвесторов расстаться с Америкой и Европой. Ведь им, деньгам, безразлично, с кем ещё захочет начать торговые войны президент США. И у аналитиков Morgan Stanley будет возможность порассуждать о грядущем финансовом кризисе в Евроатлантике.

Елена Пустовойтова, ФСК

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