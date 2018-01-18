Новые требования МВФ к Украине: Полный текст письма

В понедельник «Европейская правда» опубликовала фотокопию письма, направленного из Вашингтона к ключевым представителям власти Украины.

В этом документе глава миссии МВФ для Украины Рон ван Роден привел внушительный список претензий по президентскому законопроекту о создании антикоррупционного суда.

Тональность письма — довольно жесткая для МВФ.

По мнению Фонда, президентский проект нарушает обязательства Украины по действующей программе сотрудничества, а также противоречит рекомендациям Венецианской комиссии — несмотря на многократные заявления с Банковой о том, что в проекте учтено советы ВК.

Письмо на трех страницах объясняет, почему президентский закон не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Замечания фонда разбиты на три группы — по процедуре отбора судей, относительно положений закона, направленных на торможение создания АКС, а также относительно юрисдикции суда.

Письмо МВФ направлен на Банковую, его адресатом является глава АП Игорь Райнин, и это логично, ведь проблемный проект подан от имени президента . Однако копии данного документа были направлены из Вашингтона премьер-министру, спикеру ВР, руководителям профильных комитетов ВР, министру финансов и министру юстиции и двум заместителям главы АП.

Поэтому в Фонде есть все основания утверждать, что официальный Киев поставлен в известность требованиях.

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Уважаемый господин Райнин!

Недавно в совместном письме к Президенту Порошенко управляющий директор МВФ и президент Всемирного банка отмечали, что создание надежных и независимых антикоррупционных учреждений является одной из важнейших реформ, необходимых для улучшения экономических перспектив Украины, а также для обеспечения прозрачности и подотчетности государственных служащих, как того требуют украинские граждане.

Мы ожидали, что представление Президентом законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (АКС) будет положительным шагом в этом направлении.

Однако мы серьезно обеспокоены законопроектом по номеру 7440, который был подан в парламент 22 декабря, поскольку некоторые его положения не согласуются с обязательствами власти по программе поддержки МВФ в Украине и рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы.

Мы особенно хотим обратить ваше внимание на такие вопросы.

ВОПРОС ПОДБОРА СУДЕЙ, ИХ ЧЕСТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Несколько положений законопроекта, касающихся процесса отбора судей Антикоррупционного суда, требований по приемлемости их кандидатур, а также о гарантиях их безопасности, не способствуют независимости АКС и прозрачному назначению компетентных антикоррупционных судей, которые вызвали бы доверие к себе:

Роль Общественного совета международных экспертов (ГР) в выборе судей АКС должно стать решающим, а не только консультативной ( как предложено в президентском проекте ).

Сейчас законопроект позволяет Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) преодолеть решение ГР о том, что определенный кандидат неприемлем для назначения судьей АКС.

Такой подход изначально существенно подорвет доверие к суду.

Чтобы выбрать судьями АКС кандидатов с безупречной репутацией и честностью, а также обеспечить признание отбора независимым и заслуживающим доверия общественности, кандидаты, которых Общественный совет сочтет неприемлемыми, не должны попасть в перечень возможных номинантов. Отрицательное решение ГР в отношении кандидата должно быть обязывающим.

Для обеспечения широкого участия экспертов (в работе ОС) право рекомендовать членов ОС должны иметь как международные организации, так и международные доноры, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Необходимо предусмотреть участие Общественного совета добродетели в выборе судей АКС соответствии с механизмом, предусмотренного для других судей Законом о судоустройстве и статусе судей.

Потребность в назначении квалифицированных судей АКС не должна приводить к нереалистичных требований в законе. Кандидаты на должность судей АКС должны иметь безупречную репутацию, высокие профессиональные качества и специальные навыки, необходимые для рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупцией.

Однако требование законопроекта о том, что кандидаты должны также иметь значительный опыт борьбы с коррупцией в органах иностранной юрисдикции или международных судебных институтах — избыточная, она существенно ограничивает круг кандидатов. Запрет участия в конкурсе для должностных лиц, служивших в правоохранительных органах или прокуратуре в течение последних десяти лет, а также норма об использовании полиграфов являются чрезмерными, их следует удалить.

АКС должен быть обеспечен собственным независимым подразделением по вопросам безопасности, штаб-квартира которого должна быть расположена в Киеве, в отдельном и надлежащем помещении.

Задержки В СОЗДАНИИ СУДА

Законопроект (о АКС, поданный президентом) открывает возможности для дополнительных задержек в создании Антикоррупционного суда.

Этот законопроект не создает достаточных оснований для оперативного начала работы АКС, вопреки предыдущим обязательствам Украины. Более того, чтобы суд заработал, потребуется принять еще один закон, который будет представлен Президентом позже.

Мы напоминаем, что обязательства по программе сотрудничества Украины с МВФ будут считаться выполненными только после того, как будут приняты все законодательные меры для обеспечения функционирования АКС.

В законе должна быть четко определена минимальное количество судей АКС, назначение которых необходимо для начала работы суда.

Этот (президентский) законопроект делегировал определения количества судей АКС Государственной судебной администрации и провозгласил, что АКС сможет начать работу после назначения двух третей от этого количества. Зато минимальное количество судей АКС должна быть указана в законе. Для начала работы суда должно быть назначено не менее 50 судей первой и апелляционной инстанций.

Также необходимо предусмотреть возможность назначения дополнительных судей АКС в случае если нагрузка на АКС расти в будущем.

ПРЕДЕЛЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА

Юрисдикция суда, предусмотрена проектом закона, недостаточно и включает необоснованные отступления для некоторых высших должностных лиц.

Юрисдикция АКС должна соответствовать юрисдикции Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

АКС — это критически важная составляющая новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, поэтому важно, чтобы усилия АКС были направлены исключительно на дела, связанные с коррупцией. Добавление к ведению АКС других уголовных дел, которые не расследуются или не преследуются НАБУ и САП, приведет к перегрузке его досье и забирать ограниченные ресурсы суда от выполнения задач, для которых суд был создан.

Кроме того, следует установить четкие правила в случае возникновения конфликта юрисдикции между АКС и другими судами.

Все дела, связанные с коррупцией с участием высших должностных лиц, должны рассматриваться АКС. Зато исключения из юрисдикции АКС должны быть отменены.

В общем, создание и запуск АКС является ключевым элементом антикоррупционной программы в Украине. Народ Украины имеет большую надежду, что быстрая и эффективная работа АКС, в дополнение к усилиям НАБУ и САП, поможет достичь лучшего уровня подотчетности высших должностных лиц.

Однако мы не сможем поддержать законопроект о Антикоррупционный суд в его нынешнем виде.

В связи с этим, сотрудники МВФ готовы поддержать администрацию президента для просмотра законопроекта в соответствии с обязательствами украинской власти по программе сотрудничества с МВФ и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Искренне Ваш,

Рон ван Роден,

глава миссии для Украины,

европейский департамент МВФ

Официальное письмо

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