новые правила платежей и как мир начинает выходить из карантина — Минфин

С 28 апреля вступают в силу новые требования к платежам в соответствии с законом о финмониторинге. В СМИ появилась информация, что изменения усложнят перевод денег и оплату коммунальных платежей. «Минфин» разобрался, так ли это.

Онлайн-рестораны, старое кино в кинотеатрах и пустая рецепция в отеле

Карантинные меры заставили бизнес оперативно подстраиваться под новую реальность. Вместо одежды швейные фабрики производят защитные костюмы и маски. Отели внедряют дистанционное поселения, рестораны работают на доставку. «Минфин» узнал у представителей разных сфер бизнеса, какие антикризисные решения они принимают и как планируют изменить работу после завершения карантина.

Стоит ли НБУ печатать деньги, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии (видео)

В новом видео на youtube-канале «Минфина» финансовый аналитик Михаил Демкив рассказал, как «печатаются» деньги и может Украина так же, как страны-лидеры, напечатать деньги и влить в экономику?

НБУ рассказал, как будет регулировать рынок кредитования финкомпаниями

Нацбанк обнародовал Белую книгу «Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями», в которых описывает текущее состояние финансовых рынков, их проблемы и планируемые изменения в регулировании.

Каким будет мир после карантина

Мир постепенно начинает выходить из карантина. Китай уже вовсю разогревает экономику. Не дождавшись полного затухания эпидемии, постепенно ослабляют ограничения США и Европа.

План Кличко. Как и когда Киев будет ослаблять карантинные ограничения

Городская власть подготовила план первого этапа ослабления ограничительных мер в столице. Его обнародовал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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