Новые пенсии, соцстандарты и тарифы: что ждет украинцев в декабре

Украинцев в следующем месяце ждут не только длинные выходные, но и пересмотр социальных стандартов (пенсии, прожиточный минимум, минимальные алименты). Кроме того, в некоторых городах могут повысить тарифы на горячую воду и отопление. Также пересмотрят цены одного из мобильных операторов.

OBOZREVATEL разобрался, как жизнь украинцев может измениться через несколько недель.

Пересчитают пенсии и прожиточный минимум

Одно из главных новшеств декабря – плановое повышение социальных стандартов. Коснется он самых малообеспеченных украинцев, в первую очередь пенсионеров. Пенсионный фонд повысит примерно 2,5 млн выплат. Это те, кто сейчас получает меньше 1497 грн. Вместе с тем вырастут и максимальные пенсии: сейчас они составляют 14 350 грн, а с 1 декабря – 14 970 грн. То есть прибавка составит 620 грн. Правда, коснется это небольшого количества пенсионеров.

Также повысят прожиточный минимум на ребенка. До 6 лет – с 1559 до 1626 грн; от 6 до 18 лет – с 1944 до 2027 грн. Это в первую очередь повлияет на матерей-одиночек, которые получают помощь от государства. Кроме того, к прожиточному минимуму привязан минимальный размер алиментов. Если мать или отец живет отдельно от пятилетнего ребенка, второй родитель на данный момент имеет право на алименты размером не меньше 1559 грн, а с декабря – 1626 грн.

Помимо этого, в рамках индексации также пересмотрят и общий прожиточный минимум. Сейчас он составляет 1777 грн, а через несколько дней его повысят до 1853 грн. К нему, как ранее писал OBOZREVATEL, привязаны налоговые льготы и некоторые выплаты.

Повысят тарифы

Коммунальные предприятия по всей стране занимаются пересчетом стоимости отопления и горячей воды. Уже известно, что в Киеве и Харькове цены вырастут с 1 января 2019-го. Причем во втором городе ожидается подорожание примерно на 17%. Правда, ранее в профильной комиссии, которая утверждает тарифы, заявляли: цены могут вырасти уже с 1 декабря. В тех городах, где быстрее проведут общественные слушания и процедуру утверждения новых расчетов, раньше могут вырасти и тарифы.

Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, главная причина подорожания тепла и горячей воды – рост тарифов на газ. В среднем около 60% в тарифах на указанные услуги – стоимость голубого топлива. Так, подорожание газа на 23,5% приводит к росту цен на тепло и горячую воду как минимум на 14,1%. В среднем же по стране цены вырастут на 14-18% (помимо газа, также стоит учитывать влияние роста зарплат, инфляции, подорожания ремонтных работ и т. д).

Однако, рост цен коснется не только коммуналки. Так, один из украинских операторов уже заявил о том, что с 1 декабря пересмотрят тарифную сетку. Цены Vodafone поднимутся от 9% до 42% в зависимости от тарифного плана. К примеру, Red Business S подорожает на 30 грн и будет стоить 100 гривен в месяц. В эту сумму будет входить 5 ГБ мобильного интернета, 100 мин на другие сети и 100 sms и mms.

Новые строительные нормы

В следующем месяце в Украине вступят в силу новые нормативы утепления фасадов (ГСН В.2.6-33:2018). Это позволит сэкономить до 15% тепла и, как подсчитали в Минрегионстрое, продлить срок эксплуатации здания на 20 лет. Если по новым нормам утеплять хотя бы по 3% всех зданий ежегодно, то экономия может составить 3 млрд грн.

Стоит отметить, что это всего лишь один из шагов на пути к «строительной революции». Помимо новых стандартов утепления, правительство разработало и внедрило: ограничение максимальных высотности и плотности застройки, запрет строительства в зеленых зонах, требования обеспечить комфортный доступ в помещения людей с инвалидностью, строительство подземных паркингов, возможность на первых этажах зданий делать детские сады.

Что будет с долларом

Позитивный прогноз до конца года – не более 28,5 грн/$ в декабре, такой прогноз озвучил финансовый аналитик Виталий Шапран. «Потолок курса при благоприятных обстоятельствах к концу года — около 28,5 грн за доллар, может, до 29 дойдет», — спрогнозировал эксперт. С такими оценками согласен директор департамента одного из украинских банков Ярослав Кабин: по его оценкам, доллар не преодолеет отметку в 28,5 грн/$.

Позитивно повлиять на ситуацию могут аграрии, если они будут активно продавать валюту на украинском рынке, это поможет удержать укрепление гривни. Кроме того, к концу года необходимо платить квартальные налоги, следовательно, бизнес будет продавать доллары и покупать гривни, чтобы выполнить свои обязательства. Среди негативных факторов – рост гривневой массы.





Источник