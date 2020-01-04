Новые отношения: Алиса и ее юзеры

Я в первую очередь думала не об Алисе, а о женском образе, как о некоей исчезающей, неуловимой сущности.

Это угроза жизни, настолько мы сейчас зависимы от Алисы, от соцсетей, инстаграм, фейсбук. Все это настолько вошло в нашу нейронку, что мы уже не умеем получать дофамин от других вещей, которые раньше приносили удовольствие.

Я выбрала именно Алису, потому что Сири глупее, она не настолько человечна. Что касается мужчины, который задает вопросы, сначала я хотела работать с Google-переводчиком, но Google-переводчик очень странный. Он не имеет русского мужского голоса.

Как человеку бог дал волю, и это единственное, чем мы отличаемся от ангелов, так же искусственный интеллект сможет все, кроме человеческих эмоций.

Очень быстро голосовые помощники влезли в эмоциональную сферу человека. Другое дело, что общение даже с суррогатом лучше, чем ноль общения.

Тамара Ляленкова: Сегодня мы будем разбираться с новыми отношениями, которые возникают, порой помимо нашей воли, с «умными помощниками», искусственным интеллектом, наделенным вполне человеческими качествами – голосом, например.

Какие качества привлекают в носителе искусственного интеллекта и может ли электронная женщина восполнить недостаток общения, обсуждаем с психологом Александром Войскунским, художником Дианой Капизовой и режиссером Василисой Кузьминой.

Василиса – автор короткометражного фильма «Алиса», который оказался настолько успешным, что станет частью сериала.

Тамара Ляленкова: Василиса, очевидно, что между Алисой и водителем Мишей есть романтические отношения, я бы сказала – флирт. Конечно, гротеск, но очень точный, и не только с художественной точки зрения. Вы так себе представляете развитие отношений между условным умным помощником и человеком – по классическому сценарию?

Василиса Кузьмина: Когда мы описывали Алису как героиню, мы ни в коем случае не воспринимали ее как искусственный интеллект. Мы писали ее как девушку, с которой можно себя ассоциировать.

Думаю ли я, что развитие технологий дойдет до того, что искусственный интеллект будет способен так шутить? Да, и совсем скоро, в формате 10 лет. Думаю, уже скоро мы будем наблюдать, как искусственный интеллект занимает какие-то очень большие зоны в нашей реальности. Но при этом полагаю, что он никогда не сможет любить. Как человеку бог дал волю, и это единственное, чем мы отличаемся от ангелов, так же искусственный интеллект сможет все, кроме человеческих эмоций.

Тамара Ляленкова: Однако в вашем фильме именно вокруг романтических отношений происходит осмысление такого взаимодействия. И работа Дианы Капизовой также построена вокруг любовной линии, хотя там взаимодействуют два искусственных интеллекта.

Довольно символично – два голоса, без плоти, тем не менее затевают роман. В отличие от предыдущего сюжета, они живут собственной жизнью, хотя и по человеческому сценарию. Диана, когда вы создавали этот художественный объект, как вы относились к этим условным персонажам – как к одушевленным или как к механическим?

Диана Капизова: Вообще, когда я делала эту работу, я в первую очередь думала не об Алисе, а о женском образе как о некоей исчезающей, неуловимой сущности. Мне показалось, что то, что сейчас делают новые технологии, – та же Алиса или Сири – это как раз такие девушки, с которыми ты можешь пообщаться, но ты никогда их не увидишь.

Мы можем, конечно, узнать, что это за актриса, но почему-то никто этим особо не интересуется. Этот голос – что-то, что живет в наших смартфонах. Мы можем с ней поговорить, обсудить, но в определенных рамках. И это очень интересный образ, который можно исследовать со всех сторон. Правда, все равно наступит предел, когда она начнет повторяться.

Хотелось создать такую романтическую историю, где два персонажа не могут встретиться

Я выбрала именно Алису, потому что Сири глупее, она не настолько человечна. Что касается мужчины, который задает вопросы, я сначала хотела работать с Google-переводчиком, но Google-переводчик очень странный. Он не имеет русского мужского голоса, озвучивает все женщина. И в переводчике все очень предсказуемо, то есть что ты написал, то и скажет. Поэтому я решила использовать ITranslate, там как раз есть нам всем знакомый мужской голос. Я даже узнавала, что это существующий мужчина, кажется, его зовут Василий. Но когда мы слушаем его через переводчика, то это очень механический голос, так срежиссировано.

Мне хотелось создать такую романтическую историю, где два персонажа не могут встретиться. Они, по сути, заложники нашего вымысла. Та же Алиса, которую придумали.

Тамара Ляленкова: Вот что интересно: в случаях такого художественного осмысления, которое часто опережает научные исследования, поскольку там требуется большой массив данных, а его пока еще нет, новые отношения обживаются через влюбленность. Может быть, потому что это такое спонтанное чувство, которое не надо объяснять, ему не требуется логичных каких-то подкреплений. Вам так не кажется?

Александр Войскунский: Кажется, наверное. Во-первых, меня удивляет, что люди так легко следуют рекомендациям навигаторов – через 200 метров поверните направо – и послушно поворачивают. А почему? Кто тобой командует? Спутник, которому видней, где пробка? Но это не всегда так. Иногда просто хотят разгрузить магистрали, может быть, за наш счет.

Во-вторых, обживают через известное. Если берешь сразу все неизвестное, то тебе трудно к какому-то разделу жизни это прицепить. А можно ли любить? А можно ли спрашивать – кто ты? Люди регулярно спрашивают такие программы: «Ты искусственный интеллект? А что ты можешь? У тебя есть душа? А где ты живешь?» И бытовые вопросы задают, и экзистенциальные, живая ты или нет. Это обычное любопытство.

Тамара Ляленкова: Вполне естественно, что человек переносит на искусственный интеллект собственные качества. Но, с другой стороны, искусственный интеллект тоже достаточно сильно влияет на то, что происходит с человеком. Тем более что происходит это практически каждый день.

Василиса, такое ежедневное общение, как у таксиста с Алисой, зависимость от этих отношений, на ваш взгляд, опасны? Или это такая же история, как с домашним питомцем или с домовым?

Василиса Кузьмина: Я думаю, что «опасно» – недостаточно сильное слово. Это угроза жизни, настолько мы сейчас зависимы от Алисы, от соцсетей, инстаграм, фейсбук. Все это настолько вошло в нашу нейронку, что мы уже не умеем получать дофамин от других вещей, которые раньше нам приносили удовольствие.

Мы становимся носителями влюбленности в эти технологии

Известный факт, что инстаграм – один из самых сильных депрессантов. Самой главной болезнью XXI века будет депрессия. И в этом виновата наша зависимость от соцсетей, я имею в виду все наши новые технологии.

Я прочитала статью, что миллениалы, люди, которые родились с 85-го по 95-й годы, имеют тенденцию к уменьшению продолжительности жизни. Одновременно являясь одним из самых умных поколений, мы становимся носителями влюбленности в эти технологии. И я считаю, что это безумно опасно. Инстаграм, по тому, как он влияет на организм, приравнивается к наркотику.

Тамара Ляленкова: Диана, но для вас, как для художника мульти-медиа-арт, это все средства, инструменты, которыми вы работаете. Меняется из-за них, возможно, содержание, смысл? Или это всего лишь палитра?

Диана Капизова: Скорее, это моя палитра. Но соцсети – это действительно твое зеркало, отражение, портрет твой и твоего окружения. То, что ты выкладываешь, то, что тебе кто-то лайк поставил или прокомментировал, очень влияет на тебя не только как на художника, но и на человека. Сейчас, что бы ты ни написал в комментарии, кому бы ты ни поставил лайк – это уже твоя жизнь, часть твоей жизни. Да, это уже почти в нашем ДНК, и от этого очень сложно будет уйти.

Тамара Ляленкова: Действительно, в зависимости от поколений есть разница и в отношении, и в частоте использования социальных сетей.

Опрос взрослых: Как часто вы общаетесь с голосовыми помощниками?

Тамара Ляленкова: Насколько ожидаемы ответы?

Александр Войскунский: Ответы меня немного удивляют. Казалось бы, люди среднего возраста меньше обращаются к голосовым помощникам, но выяснилось, что это не так.

Я хочу резко возразить. Нет никакого вхождения в наши организмы, никакой нейронки, о чем говорила Василиса. Это все околонаучная ерунда. Исследования про депрессивное поколение, насколько я знаю, провели по заказу страховых компаний, вероятно, для того, чтобы повысить планку страховых взносов. Это чисто коммерческая информация, не надо ее принимать близко к сердцу.

Тамара Ляленкова: Понятно, что гаджеты и коммерция – вещи близкие. И действительно, отделить одно от другого бывает сложно.

Опрос молодых: Что вы чувствуете, общаясь с голосовым помощником?

Тамара Ляленкова: Получается, что проще пообщаться с Алисой: тебя выслушают, отнесутся с пониманием, может быть, что-то подскажут. Совсем другое дело, когда ты пытаешься повесить свои проблемы на подругу или приятеля, или он на тебя, тем более что все эмоционально неустойчивые и дефицит времени. Может быть, риск в этом?

Василиса Кузьмина: Безусловно. Это сделали соцсети с нами со всеми.

Тамара Ляленкова: Но в соцсетях живые люди. Они могут раздражаться, ошибаться. Здесь же у тебя идеальный собеседник.

Василиса Кузьмина: Все равно, дружеского общения с Алисой у тебя никогда не сложится. Ты можешь вечером прийти и, чтобы тебе не было скучно,

Идеальная женщина – не раздражает тебя

попросить: «Алиса, включи мою любимую песню». И тебе нравится, что Алиса знает твою любимую песню. Идеальная женщина – не раздражает тебя. Но полноценное общение Алиса все равно не заменит, а вот соцсети заменят. В этом проблема. Алиса не претендует на то, чтобы встать на место мужа, родителя, сестры. А ненастоящие-настоящие люди в соцсетях, конечно, смогут. Мы разучились любить, разучились разговаривать. Нам гораздо легче расстаться с кем-то по телефону, чтобы, не дай бог, не увидеться, вживую не сказать.

Александр Войскунский: Во-первых, мы все разобщенные, но это жизнь такая, это не соцсети сделали. Больше обязанностей, меньше времени, и время, кажется, быстрее летит. Да, мы проявляем зависимость, как Диана говорит, от лайков. Но ты сделай что-нибудь такое, что тебя удовлетворяет, а не жди, когда это оценят другие. Будь сильным творцом сам по себе, независимо от лайков.

Мне сначала казалось, что голосовые помощники нужны, чтобы навести справки, договориться о расписании, о встрече через четыре дня. Но очень быстро эти голосовые помощники влезли в эмоциональную сферу. Другое дело, что общение даже с суррогатом лучше, чем ноль общения.

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