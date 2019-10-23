Новые микрофинансовые прогнозы правительства на 2020 год — Деньги

Проект госбюджета подкорректируют на основе новых показателей.

В 2020 году экономика Украины вырастет на 3,7%.

Такой новый макропрогноз на своем заседании 23 октября обсудил Кабинет министров, сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

Предварительный прогноз, который в мае утвердило правительство Владимира Гройсмана, составил 3,3%. На основе этой цифры разработали законопроект о госбюджете Украины на 2020 год, теперь документ пересмотрят.

Курс доллара в следующем году должен составлять около 27 грн – такой новый правительственный прогноз. Предварительный прогноз – 28,2 грн.

Новые цифры закладывают в консервативном варианте развития экономики. А вот оптимистичный сценарий предполагает более интенсивное развитие экономики (4,8%) и доллар в среднем на уровне 24,8 грн.

«В достаточно сжатые сроки мы подготовили два сценария макроэкономического прогноза. В первом – экономика в следующем году вырастает на 3,7%, во втором – при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес-климат – на 4,8%. Мы уже обсудили эти сценарии на заседании правительства, с экспертами и миссией МВФ. В ближайшее время официально утвердим прогноз постановлением правительства и опубликуем его детали», – рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

Обновленный оптимистический сценарий также предполагает, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 5,5%, в 2022 году — на 6,5%. Курс доллара соответственно в 2021 году составит в среднем 23,9 грн, в 2022 году — 24,2 грн.

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Напомним, прогнозы международных финансовых организаций для Украины — положительные. В частности, прогноз Мирового банка роста экономики Украины на 2019 год – 2,7%, на 2020 год — 3,7%.

Экономические прогнозы Международного валютного фонда для Украины такие: 2019 год – 3% роста ВВП, 2020 год – 3%. Инфляция в Украине в этом году составит 7%, в следующем — 5,6%. Безработица снизится до 8,7% и 8,2% соответственно в этом и следующем году.

По итогам второго квартала 2019-го рост экономики Украины в годовом выражении ускорился до 4,6%. Госбюджет рассчитан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%. Нацбанк в июле повысил прогноз относительно роста реального ВВП Украины 2019 году до 3% с 2,5%.

Тем временем топ-менеджеры украинских компаний, ежеквартальный опрос которых традиционно провел Нацбанк, прогнозируют, что в течение ближайших 12 месяцев доллар в Украине будет стоить 27-28 гривен.

Прогнозы Международного валютного фонда относительно курса доллара в Украине такие: 2019 год — 26,75 грн, 2020 год — 27,72 грн, 2021 год — 28,70 грн, 2022 год — 29,67 грн, 2023 год — 30,64 грн, 2024 год — 31,61 грн.

Исторические антирекорды гривны относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ: доллар США — 26 февраля 2015-го достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35,66 грн.

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