Новые китайские стартапы предпочитают зарубежные рынки ⋆ UA-Retail.com

Новая волна китайских предпринимателей теперь все чаще отказывается от развития на локальном рынке в пользу быстрорастущих рынков в Юго-Восточной Азии, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке, используя свои инновационные идеи и передовые бизнес-модели, сообщают «Вести.Экономика».

В течение последнего десятилетия головокружительного экономического роста Китай для технологических стартапов стал золотой жилой с самой большой в мире базой интернет-пользователей — 829 млн. Но теперь этого стало мало компаниям из Поднебесной.

Будь то электронная коммерция, короткие видео, прямая трансляция или игры — китайские технические эксперты стремятся применить свою экспертизу быстрого развития технологий в Китае для целого ряда развивающихся рынков согласно опросам, проведенным Post с аналитиками, инвесторами и руководителями молодых компаний.

«Мы видим, что китайские технологические компании все больше и больше выходят за пределы Китая в категориях коротких видео и социальных приложений, видеомонтажа, покупок и игр, — говорит Нэн Лу, аналитик компании Sensor Tower. — Они смотрят на рынки в Южной Америке, Индии… территории с большой численностью молодого населения». Эксперт добавил, что Ближний Восток также в прицеле китайских компаний из-за расширенного доступа в интернет и высокого спроса на социальные сети.

В Юго-Восточной Азии китайские приложения заняли семь мест среди 10 самых кассовых приложений для коротких видео и потокового вещания в прошлом году, во главе с Bigo Live. Также китайское приложение Tik Tok заняло первое место в рейтинге загрузок по региону согласно июньскому отчету Sensor Tower. Хотя доход на пользователя во многих из этих стран ниже, чем на развитых рынках, таких как США, у них есть молодое население, предвещающее будущий рост.

Глобальная интернет-сцена, как правило, остается биполярным миром. В то время как американские гиганты, такие как Google и Facebook, изо всех сил пытались пробиться на китайский рынок, компании из Поднебесной в значительной степени ориентированы на то, чтобы сделать свои предложения привлекательными и актуальными для развитых рынков, в том числе, для американского.

На этом фоне многие обратились к развивающимся рынкам, где привлекательны доступные инновации. Transsion, малоизвестная компания из Шэньчжэня, в настоящее время является крупнейшим поставщиком мобильных телефонов в Африке. TikTok, международная версия Douyin от ByteDance, также стала одним из самых загружаемых приложений в мире, и треть ее зарубежных пользователей из Индии, по данным Sensor Tower.

Китайские компании имеют преимущество во многих из этих стран, потому что в настоящее время они претерпевают те же преобразования в области технологий и развития, которые Китай пережил за последнее десятилетие. Китайские предприниматели также видят потенциал в применении своих технических ноу-хау и извлеченных уроков для молодых и все более состоятельных потребителей.

Например, вышеупомянутая Transsion, которая управляет тремя брендами мобильных телефонов — Tecno, Infinix и Itel, — с момента своего основания в 2006 г. сосредоточила свои усилия на предоставлении недорогих смартфонов и функциональных телефонов с базовыми функциями для развивающихся стран.

Средняя цена на базовые телефоны Transsion в 2018 г. составляла $10, в то время как стоимость смартфонов в среднем составляла около $66, или около 5% от стоимости флагманской модели Apple XS от Apple, согласно данным Transsion.

На африканских рынках также активно развивается Simi Mobile со штаб-квартирой в Шэньчжэне, у которой почти две дюжины моделей мобильных телефонов по цене от $10 до $20, в то время как смартфоны по конкурентоспособным ценам уже продаются в Эфиопии, Уганде, Камеруне.

В то время как в 2018 г. поставки смартфонов по всему миру сократились на 4,1%, в Африке отмечается ежегодный рост впервые с 2015 г., по данным исследовательской компании IDC.

Причина, по которой некоторым китайским компаниям, таким как Transsion, удалось добиться успеха, заключается в том, что они заняли нишевый рынок и смогли обеспечить подходящие предложения для потребителей, сказал Чанци Ву, профессор стратегического управления в Школе менеджмента Гуанхуа при Пекинском университете. Например, Transsion настроил камеру и экспозицию на смартфонах специально для более темных оттенков кожи.

«Хотя в целом китайские технологии все еще отстают от США или других развитых стран, они могут поддерживать преимущество на развивающихся рынках», — сказал Ву. По словам эксперта, удовлетворение потребностей нишевых рынков может не понравиться ведущим мировым вендорам, таким как Apple, но именно здесь китайские компании могут находить возможности для себя и проявлять творческий подход.

Отставание в электронной торговле в Африке оказалось возможностью для предпринимателя Ян Тао, который семь лет назад был направлен в Кению его бывшим работодателем Huawei для создания платежной системы.

По словам Яо, многие африканские страны отстают в промышленном производстве от развитого мира из-за унаследованной модели экспорта сырья в обмен на потребительские товары. Это означает, что в Африке не хватает некоторых товаров, что приводит к росту цен.

Из-за неудобств, связанных с покупками в Кении, Ян решил создать свой собственный сайт электронной коммерции Kilimall в 2014 г., который в настоящее время является крупнейшим интернет-магазином для онлайн-шоппинга, обслуживающим около 10 млн пользователей в стране. Среди прочего, здесь продаются электроника, одежда, бытовая техника, косметика и детские товары.

Теперь, когда все больше пользователей смартфонов и инфраструктура для онлайн-услуг, таких как мобильные платежи, постепенно развиваются, китайские предприниматели пользуются возможностями, созданными социальными преобразованиями континента и модернизацией промышленности.

Кроме того, на технологическом буме на развивающихся рынках развивается Akulaku, индонезийский стартап, основанный китайскими предпринимателями Ли Вэньбо и Ху Бо, который позволяет пользователям оплачивать покупки в рассрочку без кредитной карты.

«Многие индонезийские потребители хотят платить в рассрочку при покупке нового смартфона, поскольку у них может не хватить денег, чтобы оплатить покупку сразу», — сказала Хелен Вонг, партнер Qiming Venture Partners, которая инвестировала в Akulaku. Индонезийская компания делает ставку на развитие электронной коммерции и финтех, которые являются двумя основными тенденциями в регионе, отметила Вонг.

Во многих отношениях Юго-Восточная Азия следит за прошлым опытом Китая в области развития мобильного интернета. По словам Вонга, интернет-сцена в Юго-Восточной Азии все еще отстает от Китая на 5-10 лет, а уровень проникновения мобильного интернета отстает, но быстро растет.

Стартапы в Юго-Восточной Азии, несмотря на поздний старт, набирают обороты и привлекают крупных инвесторов, включая Alibaba, что должно открыть больше возможностей для китайских предпринимателей, добавила Вонг. Безусловно, в таких широких секторах, как традиционные социальные сети, американские гиганты все еще властвуют безраздельно, оставляя мало места китайским претендентам.

«Google и Facebook по-прежнему доминируют в 70–80% рекламы в регионе, поскольку они контролируют огромное количество данных и информации, необходимой для таргетированной рекламы, — сказала Вонг. — Монетизация останется проблемой для многих новичков в сегменте соцсетей».

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