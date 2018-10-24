Новые финансовые преференции от AsiaCredit Bank









24 Октября 2018

07:00

Автор:

Саян Абаев



Сегодня казахстанцы всё чаще предпочитают использовать банковские карты для оплаты ежедневных покупок, не снимая наличные в банкоматах. Кроме того, всё больше людей совершают покупки в режиме онлайн, не выходя из дома и значительно экономя время. За первое полугодие 2018 года в РК зарегистрирована 171 новая площадка интернет-торговли, а количество покупателей возросло до 1,5 млн человек. Одновременно с этим в стране активно развивается электронная коммерция и все сопутствующие ей сегменты рынка.

По данным Комитета по статистике, розничные покупатели предпочитают приобретать онлайн непродовольственные товары, в том числе электронику и бытовую технику. Уверенно ощущает себя сегмент онлайн-продаж авиабилетов. Сейчас в Казахстане функционируют более 3 тыс. интернет-магазинов.

Банки, в свою очередь, предлагают различные программы лояльности и возможности по накоплению и использованию бонусов на платёжных картах – кэшбэков (сash-back). В переводе с английского языка сash-back – это «возврат денег». Технология проста: расплачиваясь картой, вы можете получить определённый процент от потраченной суммы обратно.

Чаще всего сash-back зачисляется на отдельный счёт, с которого не всегда просто его потратить, и не превышает 15%. Кроме того, по условиям отдельных банков для получения сash-back необходимо наличие депозита в банке, а при переводе бонусов на карту снимается комиссия около 10%.

Учитывая растущую популярность онлайн-платежей, AsiaCredit Bank создаёт актуальное для рынка предложение в сфере онлайн, используя сервис сash-back. Уже в декабре на рынок выпустится кобрендинговая карта VISA Gold от AsiaCredit Bank и Swittips, и сказать о финансовых преференциях по ней можно уже сегодня. По своим характеристикам новая карта – беспрецедентный продукт, созданный специально для тех, кто предпочитает шопинг в онлайн-магазинах и умеет получать выгоду от повседневных покупок, рассчитываясь с помощью карты.

Так, например, рассчитываясь в онлайне картой Gold от AsiaCredit Bank и Swittips, держатель карты может получить сash-back до 36% с потраченной суммы, причём наличными на счёт самой карты. И без удержания каких-либо комиссий. На сегодняшний день это, пожалуй, самый высокий процент кэшбэка.

Впечатляет и разнообразие актуальных партнёров, лидеров в своём сегменте – в совместном проекте со Swittips их более 300. Это всемирно известные бренды и онлайн-магазины, в их числе Ebay, Aliexpress, Nike, Burgerking, Ozon.ru и другие.

Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Подключение к интернет-банкингу, где вы сможете производить контроль за всеми своими финансовыми операциями по карте, также бесплатно и легко.

Помимо кэшбэка, AsiaCredit Bank со своей стороны даёт ещё множество преференций. Владельцы новой карты смогут получить потребительский или револьверный кредит со снижением годовой ставки вознаграждения на 3%. Также вы получаете месяц бесплатной аренды банковской сейфовой ячейки для хранения ценностей, документов или даже денег и скидку 50% на переводы Paysend.

Следует отметить, что с 2015 года AsiaCredit Bank является принципиальным участником международной платёжной системы VISA International (Principal Member). Это позволяет банку продвигать новейшие технологии по выпуску и обслуживанию платёжных карточек, переводам и защите интернет-платежей 3D SecureCode, а также открывает дополнительные возможности для реализации новых проектов.

Саян Абаев

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