новые 200 гривен и обновленный рейтинг застройщиков Киева — Минфин

Национальный банк 25 февраля вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Рейтинг крупнейших застройщиков Киева

«Минфин» проверил, как продвигается работа над возведением новых ЖК и составил традиционный рейтинг застройщиков Киева. Мы проанализировали, сколько жилья компании сдали в эксплуатацию, проверили, кто задерживал строительство и оценили риски приобретения жилья в новостройках.

Экономика Украины сейчас далеко от состояния «ухандоханой» — НБУ

В Национальном банке считают, что экономика Украины находится в значительно лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

Коронавирус в Италии охладит экономику Европы

Ограничения свободы передвижения в некоторых итальянских регионах из-за распространения коронавируса может значительно ухудшить деловую активность всей Европы. В самой Италии может начаться рецессия.

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