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новые 200 гривен и обновленный рейтинг застройщиков Киева — Минфин

Экономика Украины 25 Фев 2020
новые 200 гривен и обновленный рейтинг застройщиков Киева — Минфин
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Национальный банк 25 февраля вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Рейтинг крупнейших застройщиков Киева

«Минфин» проверил, как продвигается работа над возведением новых ЖК и составил традиционный рейтинг застройщиков Киева. Мы проанализировали, сколько жилья компании сдали в эксплуатацию, проверили, кто задерживал строительство и оценили риски приобретения жилья в новостройках.

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