Вы здесь: Главная / E-commerce / Новости

Новости

E-commerce 16 Авг 2018
Новости
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Новости компаний

Стартовал прием заявок на участие в региональной интернет-премии РИФ-Воронеж 2018!

Заявки можно подать до 24 сентября, а затем эксперты и интернет-сообщество выберут самые яркие интернет-проекты из городов Черноземья. Награды будут вручены 12 октября!

Премия проходит в рамках главного IT-события региона. Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж состоится 12 и 13 октября 2018 года в Expo Event Hall (Сити-парк «Град»).

Деловая программа РИФ-Воронеж включает в себя выступления по темам: новые технологии и новые медиа, разработка, дизайн, интернет-маркетинг, аналитика, электронная коммерция, образование, стартапы, бизнес-модели в IT, инвестиции. Информация и регистрация на сайте, наполнение программы продолжается.

Участие в премии и посещение фестиваля бесплатное. Организаторы мероприятия: «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов», Рекомендательный проект «LikenGo!» и Департамент экономического развития Воронежской области.

В 2018 году в премии восемь номинаций

  • Лучший корпоративный сайт

  • Лучший информационный проект

  • Лучший сайт в сфере государство и общество

  • Лучший проект в сфере электронной коммерции

  • Лучший авторский проект (блоги, персональные страницы и т.д.)

  • Лучшее продвижение в соцсетях

  • Лучший интернет-проект (сайты некоммерческих организаций, сервисов тематической направленности, сайты мероприятий, презентационные проекты, специальные тематические проекты)

  • Интернет-компания года

    • Прием заявок продлится до 24 сентября

    Подать заявку на участие в Премии можно на сайте rifvrn.ru. Номинанты должны быть зарегистрированы как юридические или физические лица на территории Центрально-Черноземного региона (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Орловская, Белгородская области).

    В 2017 году участие в премии приняли 340 интернет-персон, проектов и компаний. Победители премии прошлого года пропускают конкурс в 2018 году.

    60 000 голосов за номинантов премии

    Именно столько раз проголосовали пользователи за лучшие проекты премии РИФ-Воронеж в 2017 году. В 2018 году открытое интернет-голосование пройдет с 24 сентября по 5 октября. В результате будет сформирован short list участников в каждой номинации: по версии интернет-голосования (3 финалиста) и по версии профессиональных экспертов (3 финалиста). Победителя в каждой номинации определит экспертный совет прямым голосованием.

    Вручение премии: меньше церемоний, больше шоу

    Впервые организаторы уходят от формата торжественной церемонии вручения наград, когда гостям отведена исключительно роль зрителей. Все участники мероприятия, независимо от их статуса, станут героями блокбастера и будут вовлечены в выполнение секретной миссии. Таким интерактивным шоу вечером 12 октября завершится первый день фестиваля интернет-технологий РИФ-Воронеж.

    О РИФ-Воронеж:

    Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. Это самое значимое событие интернет-индустрии Центрального Черноземья. В 2017 году за два дня форум посетили более 3500 человек, еще 4500 пользователей посмотрели прямую трансляцию мероприятий деловой программы. В Воронеже выступили более ста экспертов, в том числе представители таких компаний, как: «ВКонтакте», «HeadHunter», «Avito», «Лайфхакер», «МТС», «Яндекс» и др.

    Организаторы РИФ в 2018 году:

    Областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» www.innoros.ru

    Рекомендательный проект «LikenGo!» www.likengo.ru

    Департамент экономического развития Воронежской области www.econom.govvrn.ru

    При поддержке:

    Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, www.minsvyaz.ru
    Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru

    Правительства Воронежской области www.govvrn.ru

    Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru

    Место проведения:

    Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/ Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул Парковая 3, Сити-парк «Град»

     

    Хотите читать наши новости раньше всех?

    Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

    Добавить

    Печать

    16 августа 2018 г. 12:47:45

    Комментарии ()

    Источник

    «Технодом» намерен судиться с Мининформом РК за блокировку сайта →



    Экономические новости Украины и мира.
    Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
    ↑ Scroll to top