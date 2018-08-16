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Стартовал прием заявок на участие в региональной интернет-премии РИФ-Воронеж 2018!

Заявки можно подать до 24 сентября, а затем эксперты и интернет-сообщество выберут самые яркие интернет-проекты из городов Черноземья. Награды будут вручены 12 октября!

Премия проходит в рамках главного IT-события региона. Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж состоится 12 и 13 октября 2018 года в Expo Event Hall (Сити-парк «Град»).

Деловая программа РИФ-Воронеж включает в себя выступления по темам: новые технологии и новые медиа, разработка, дизайн, интернет-маркетинг, аналитика, электронная коммерция, образование, стартапы, бизнес-модели в IT, инвестиции. Информация и регистрация на сайте, наполнение программы продолжается.

Участие в премии и посещение фестиваля бесплатное. Организаторы мероприятия: «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов», Рекомендательный проект «LikenGo!» и Департамент экономического развития Воронежской области.

В 2018 году в премии восемь номинаций

Лучший корпоративный сайт

Лучший информационный проект

Лучший сайт в сфере государство и общество

Лучший проект в сфере электронной коммерции

Лучший авторский проект (блоги, персональные страницы и т.д.)

Лучшее продвижение в соцсетях

Лучший интернет-проект (сайты некоммерческих организаций, сервисов тематической направленности, сайты мероприятий, презентационные проекты, специальные тематические проекты)

Интернет-компания года

Прием заявок продлится до 24 сентября

Подать заявку на участие в Премии можно на сайте rifvrn.ru. Номинанты должны быть зарегистрированы как юридические или физические лица на территории Центрально-Черноземного региона (Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Курская, Орловская, Белгородская области).

В 2017 году участие в премии приняли 340 интернет-персон, проектов и компаний. Победители премии прошлого года пропускают конкурс в 2018 году.

60 000 голосов за номинантов премии

Именно столько раз проголосовали пользователи за лучшие проекты премии РИФ-Воронеж в 2017 году. В 2018 году открытое интернет-голосование пройдет с 24 сентября по 5 октября. В результате будет сформирован short list участников в каждой номинации: по версии интернет-голосования (3 финалиста) и по версии профессиональных экспертов (3 финалиста). Победителя в каждой номинации определит экспертный совет прямым голосованием.

Вручение премии: меньше церемоний, больше шоу

Впервые организаторы уходят от формата торжественной церемонии вручения наград, когда гостям отведена исключительно роль зрителей. Все участники мероприятия, независимо от их статуса, станут героями блокбастера и будут вовлечены в выполнение секретной миссии. Таким интерактивным шоу вечером 12 октября завершится первый день фестиваля интернет-технологий РИФ-Воронеж.

О РИФ-Воронеж:

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. Это самое значимое событие интернет-индустрии Центрального Черноземья. В 2017 году за два дня форум посетили более 3500 человек, еще 4500 пользователей посмотрели прямую трансляцию мероприятий деловой программы. В Воронеже выступили более ста экспертов, в том числе представители таких компаний, как: «ВКонтакте», «HeadHunter», «Avito», «Лайфхакер», «МТС», «Яндекс» и др.

Организаторы РИФ в 2018 году:

Областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» www.innoros.ru

Рекомендательный проект «LikenGo!» www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области www.econom.govvrn.ru

При поддержке:

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, www.minsvyaz.ru

Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru



Правительства Воронежской области www.govvrn.ru



Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru

Место проведения:

Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/ Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный, ул Парковая 3, Сити-парк «Град»

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16 августа 2018 г. 12:47:45

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