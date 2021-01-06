Новости Украины сегодня 6 января 2021: новости мира

В Украине вспыхнул скандал после заявления о якобы тайной вакцинации от коронавируса в киевской клинике пластической хирургии. Сын Геннадия Корбана Лев погиб в ДТП вместе со своей подругой. Мэры Тернополя и Черкасс объявили, что не будут вводить в своих городах локдаун с 8 января. В КСУ заявили, что Александр Тупицкий продолжит ходить на работу. Таковы были главные новости 6 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Актуально Скандал между Степановым и «Медзакупками»: Минздрав меняет компанию для закупки COVID-вакцин

«Подпольная вакцинация» в Украине

Политик Михаил Бродский в своем блоге от 5 января заявил, что в Украину якобы была завезена контрабандная партия вакцины. Ею тайно вакцинируются украинские политики в одной из столичных клиник пластической хирургии.

Происходит все якобы при содействии председателя комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого и главы Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля.

Что сказали Радуцкий и Шмыгаль

Радуцкий заявил, что эти слухи – это бред, который даже не стоит комментировать. В подтверждение своих слов политик отметил, что будет вакцинироваться публично, в эфире одного из телеканалов Украины.

Шмыгаль поручил проверить всю имеющуюся информацию о якобы тайной вакцинации. Над этим будут работать Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел. Шмыгаль отметил, что является сторонником вакцинации, однако будет вакцинироваться в 2 или 3 очередь за собственные деньги.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что правдивость слов о контрабанде будут проверять также СБУ и другие правоохранители. Если информация окажется реальностью, реакция властей должна быть максимально жесткой.

Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание,

– подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что в Украине есть четкий план вакцинации и его необходимо соблюдать.

Заметьте В Италии 90-летняя женщина умерла после вакцинации от COVID-19: расследуют смерть

Сын Корбана погиб в ДТП

Сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана – 16-летний Лев – погиб в ДТП 5 января. Однако детали его смерти обнародовали лишь 6 января.

Что известно о гибели Льва Корбана

Лев отправился кататься на багги. Вместе с юношей была его подруга. СМИ сообщают, что ее звали Юлия Васик.

Когда подростки не вернулись домой, мама девушки заволновалась. Именно она и позвонила в полицию.

Тела Корбана-младшего и его подруги правоохранители нашли в реке Мокрая Сара на Днепропетровщине.

По предварительным данным, погибший пытался выехать на мостик, однако не справился с управлением, и транспорт упал в воду. Подростки не смогли спастись из-за того, что были крепко пристегнуты.

Правоохранители расследуют дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Предварительная версия причин трагедии – несчастный случай.

Корбану-старшему уже выразили соболезнования многие украинские политики и деятели. Среди них – экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Юрий Мысягин.

Сын Корбана погиб в ДТП: смотрите видео

Место трагедии / Фото «Днепр Оперативный»

Актуально Лев Корбан трагически погиб в ДТП: все детали и фото смерти несовершеннолетнего сына политика

В Тернополе и Черкассах не будет локдауна

Что сказал мэр Тернополя

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будет локдауна. Такое решение объясняют тем, что в городе пока не фиксируют значительного увеличения количества зараженных коронавирусом.

У нас, наоборот, есть тенденция к уменьшению количества людей, которые болеют, которые находятся в лечебных учреждениях с COVID-19. Практически нет больных среди детей и работников учреждений образования,

– подчеркнул Надал.

С 8 по 24 января Тернополь будет жить с карантинными ограничениями, которые ввели ранее. С 11 января в городе заработают школы, а субъектам хозяйствования порекомендовали не менять режим работы.

Что сказал мэр Черкасс

Глава Черкасс Анатолий Бондаренко не видит целесообразности вводить локдаун в городе с 8 января. Ситуация с коронавирусом в Черкассах якобы является абсолютно контролируемой, и резкого увеличения количества зараженных местные власти не ожидают.

На фоне снижения количества больных, введение локдауна является не ко времени,

– подчеркнул Бондаренко.

Мэр также отметил, что с 11 января в городе будут принимать ряд важных решений относительно будущего Черкасс.

Обратите внимание! В Министерстве здравоохранения категорически против отмены или отсрочки локдауну. Там сообщили, что после зимних праздников в Украине, без сомнения, возрастет количество зараженных. Медицинская система получит дополнительные сложности.

Актуально Отмена или отсрочка локдауна: Минздрав категорически против

Тупицкий продолжит свою работу

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко заявил, что вопрос отстранения Александра Тупицкого даже не обсуждали во время заседания 5 января.

По словам Следенко, глава КСУ Тупицкий продолжит работать в привычном режиме. Кроме того, нардепы якобы даже могут обратиться в КСУ с представлением о неконституционности указа президента Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого.

В то же время представитель президента в КСУ Федор Вениславский подчеркнул: КСУ может работать в обычном режиме. На время отстранения Тупицкого в КСУ остается достаточное для принятия решений количество судей – 14 человек.

Отстранение Александра Тупицкого не является блокированием работы Конституционного Суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КСУ,

– заявил Вениславский.

Тупицкого необходимо было отстранить от работы через открытое уголовное производство. Находясь на посту главы КСУ, Тупицкий мог препятствовать честному и беспристрастному расследованию.

Читайте также Тупицкий приземлился в Дубае, – Лещенко

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Рождества. Украинский лидер пожелал народу «крепкого здоровья, чтобы все могли чувствовать вкус и аромат кутьи и 12 блюд на столе».

Президент отметил, что Рождество является символом добра и непобедимости. Однако в этом году праздник несколько особенный.

Берегите себя, свою семью и нашу Украину. Христос родился! Славим Его!

– заявил Зеленский.

Кроме того, он поделился милой фотографией со своей женой Еленой Зеленской. В подписи к фотографии президент отметил, что во время Рождества стоит обнять любимую и провести время с друзьями.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: смотрите видео

Источник