Новости политики: Россия и Украина в итоге должны сами решить конфликт — Помпео — Война на Востоке

Штаты готовы оказать помощь для урегулирования конфликта.

Держескретар США Майк Помпео во время визита в Белоруссию заявил, что Штаты готовы помогать Украине в решении конфликта на Донбассе, но в конце Украина и РФ должны сделать это между собой.

Об этом 1 февраля пишет БЕЛТА.

По словам Помпео, Донбасс обсуждали во часзустрічей с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, и с президентом страны Александром Лукашенко. Беларусь рассчитывает, что США играют свою роль в урегулировании этого кризиса. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут содействовать поиску путей решения конфликта.

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«Это как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его решения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», — заявил Помпео.

В свою очередь глава МИД Владимир Макей выразил готовность предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров.

Напомним, ранее переговоры с Помпео провел министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко . Госсекретарь США заверил в полной поддержке Украины в деле прекращения агрессии РФ.

Также Помпео отметил, что встреча президентов Зеленского и Трампа , которая состоялась в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, была «очень хорошей».

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