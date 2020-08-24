Новости политики Латвии / 24.08.2020
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00:31 25 Августа 2020
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Объявление о приеме студентов из Беларуси сопровождает фото с августовских митингов, что показывает желание латвийского вуза готовить кадры для «моделирования социотехнических систем»; интересно, что было бы, если бы подобное предложение латвийцам сделал российский вуз
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В Латвии так уверены, что IT-компании уйдут из Беларуси, что уже начали выяснять, какой город их примет
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