Новости недели: Приват,банк против России, Буковель, ВВП и курс доллара. , Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

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15 февраля, Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка против Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба банка, в решении от 4 февраля 2019 года суд признал свою юрисдикцию в отношении всех требований Приватбанка против РФ. Также суд подтвердил право банка на возмещение в полном объеме за экспроприацию активов вследствие аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения за незаконные действия Российской Федерации, на следующий этап арбитражного разбирательства. Приватбанк намерен получить более $1 млрд.

В мае 2018 года Арбитражный суд Гааги признал правоту 18 юридических лиц, связанных с экс-владельцами ПриватБанка, и экс-главы правления банка Александра Дубилета, которые также добивались возмещения за активы, потерянные в Крыму. Истцам была присуждена компенсация на сумму $159 млн. Общий иск банка против России также был подан еще до национализации Привата.

25 января экс-владельцы Приватбанка в Верховном Суде добились права взыскать с россиян на территории Украины почти $160 млн. С этой целью ранее по их инициативе были арестованы украинские активы банков с российским государственным капиталом.

На этом судебные новости Приватбанка не заканчиваются. В четверг суд в очередной раз арестовал активы компаний Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (в том числе землю в Буковеле), днем ранее Нацбанк заявил, что «приватовцы» незаконно вывели из-под залога одесский зерновой





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