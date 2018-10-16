Новости на 14:00 16 октября 2018 года

Мировая торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, лишит мировую экономику 1,52 трлн. долларов, причем наибольший ущерб от этого в долгосрочной перспективе получит именно Вашингтон, пишет испанская газета ABC со ссылкой на ежегодное заседание Международного валютного фонда (МВФ). В МВФ заявили, что в худшем случае мировой рынок сократится на 17%, а мировой ВВП снизится на 1,9%. Таким образом, мировую экономику ждут еще большие потрясения, чем произошедшие во время финансового кризиса 2008–2009 года, передает РИА «Новости». Эксперты МВФ предположили, что мировая экономика еще не полностью ощутила эффект от протекционизма администрации Трампа и именно в 2019 году международная торговля столкнется с наибольшими проблемами.

Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук выступил с угрозами в адрес британского журналиста Грэма Филипса пообещав ему расправу со стороны украинских националистов, после того как журналист заменил флаг УПА (запрещена в РФ) на могиле Степана Бандеры в Мюнхене на плакат с указанием, что там похоронен украинский нацист. Мосийчук также потребовал от Украины, Германии и Великобритании отреагировать на случившееся. Мосийчук и призвал к уголовному преследованию Филипса за «надругательство над могилой», а также украинским государственным флагом. «Это чудовище должен жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты!» – заявил депутат.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер проинформирует лидеров 27 стран — членов Евросоюза о готовности ЕС к возможному провалу переговоров о выходе Великобритании из состава сообщества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Евросоюза в преддверии саммита ЕС в Брюсселе. Также источник отметил, что выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в понедельник в Палате общин показало, что достичь соглашения по Brexit будет сложнее, чем ожидалось.

Президент Украины Петр Порошенко намерен зарегистрировать законопроект, предполагающий передачу Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату, сообщила постоянный представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко. «На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху», – заявила она. По словам Луценко, Порошенко поддерживает стремление скорейшего получения томоса и в знак солидарности с этим процессом делает «символический жест единения с матерью-церковью», сообщает NewsOne.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала принять мораторий на повышение тарифов на газ на Украине, сообщает RT. Напомним, в конце сентября украинское правительство приняло решение отложить повышение цены на газ для населения до 18 октября. Также сообщалось, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года. По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, новое повышение цен на газ сделает большинство украинцев неплатёжеспособными.

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