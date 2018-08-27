Новости корпораций

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Четверг, 30 августа 2018 г. | 19:00 MSK
Эксперт:
Денис Масленников
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Американский фондовый рынок является классическим примером того, насколько новостная лента влияет на биржевые котировки акций. Квартальные отчеты, выход новых продуктов, природные катаклизмы и внутренние скандалы – все эти события могут положительно или отрицательно сказаться не только на отдельных компаниях, но и на целых отраслях. Поэтому инвестор, ориентированный на операции с инструментами иностранных эмитентов, должен всегда быть в курсе событий, которые происходят в отдельных компаниях. На вебинаре вы узнаете обо всех значимых событиях, которые произошли в крупнейших зарубежных компаниях за последние пару недель и вместе с опытным аналитиком сможете оценить их дальнейшие перспективы.
План вебинара:
— Обзор общей ситуации на американском рынке, новости и слухи.
— Отчет о движении денежных средств с точки зрения трейдера. Его роль в отчетности
Важно! Перед началом вебинара пройдите Тестирование вашего оборудования и ознакомьтесь с Техническими требованиями.
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Денис Масленников, специалист Аналитического центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Окончил РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «Мировая Экономика». Сертифицированный специалист рынка ценных бумаг (Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0 и 2.0). Ранее работал на Московской Бирже, а также в Агентстве экономической информации ПРАЙМ. Последние несколько лет специализируется на развитии рынка иностранных акций в России, занимаясь фундаментальным анализом и корпоративными событиями иностранных эмитентов.
Внимание!
Информация представлена исключительно в информационных (ознакомительных) целях и не является предложением, рекомендацией или офертой на совершение сделок, в том числе сделок купли/продажи ценных бумаг. ПАО «СПБ» не несет ответственности за любые действия, в том числе за любые негативные последствия, связанные с использованием Информации.
Как использовать программное обеспечение для просмотра вебинара?
- Войдите в свою учетную запись на Investing.com
- Нажмите на кнопку «Забронировать место».
- Здесь вы сможете присоединиться к вебинару, нажав на кнопку ‘Начать вебинар’ за 20 минут до начала события.
- Добавьте напоминание о вебинаре в свой календарь.
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