Новости корпораций — Investing.com

Благодарим за регистрацию на вебинар

Здесь вы сможете присоединиться к вебинару, нажав на кнопку ‘Начать вебинар’ за 20 минут до начала события.

Добавьте напоминание о вебинаре в свой календарь.



Четверг, 25 апреля 2019 г. | 18:00 MSK

Эксперт:

Денис Масленников

Уже зарегистрировалось: 2

Акции

Личные финансы

Риски

Новости

Начинающий

Средний

Американский фондовый рынок является классическим примером того, насколько новостная лента влияет на биржевые котировки акций. Квартальные отчеты, выход новых продуктов, природные катаклизмы и внутренние скандалы – все эти события могут положительно или отрицательно сказаться не только на отдельных компаниях, но и на целых отраслях. Поэтому инвестор, ориентированный на операции с инструментами иностранных эмитентов, должен всегда быть в курсе событий, которые происходят в отдельных компаниях. На вебинаре вы узнаете обо всех значимых событиях, которые произошли в крупнейших зарубежных компаниях за последние пару недель и вместе с опытным аналитиком сможете оценить их дальнейшие перспективы.



План вебинара:

Обзор общей ситуации на американском рынке, новости и слухи

o Твиттер Трампа

o Кредитно-денежная политика ФРС и Казначейства США

Стратегии для среденесрочного инвестирования. Обсуждаем варианты портфельного

менеджмента:

o Бэта — нейтральный VS Бэта-зависимый портфель, что эффективней?

Важно! Перед началом вебинара пройдите Тестирование вашего оборудования и ознакомьтесь с Техническими требованиями.

Для максимально комфортного участия в вебинаре рекомендуем использовать последние версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox.

Не поддерживаются браузеры: Internet Explorer и Edge.

Денис Масленников, специалист Аналитического центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Окончил РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «Мировая Экономика». Сертифицированный специалист рынка ценных бумаг (Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0 и 2.0). Ранее работал на Московской Бирже, а также в Агентстве экономической информации ПРАЙМ. Последние несколько лет специализируется на развитии рынка иностранных акций в России, занимаясь фундаментальным анализом и корпоративными событиями иностранных эмитентов.



Внимание!

Информация представлена исключительно в информационных (ознакомительных) целях и не является предложением, рекомендацией или офертой на совершение сделок, в том числе сделок купли/продажи ценных бумаг. ПАО «СПБ» не несет ответственности за любые действия, в том числе за любые негативные последствия, связанные с использованием Информации.

Как использовать программное обеспечение для просмотра вебинара?

Войдите в свою учетную запись на Investing.com

Нажмите на кнопку «Забронировать место».

Здесь вы сможете присоединиться к вебинару, нажав на кнопку ‘Начать вебинар’ за 20 минут до начала события.

Добавьте напоминание о вебинаре в свой календарь.

Поздравляем! На вашу электронную почту направлено уведомление. Пригласить друзей





Источник