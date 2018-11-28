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Новости корпораций — Investing.com Россия

Мировая экономика 28 Ноя 2018
Новости корпораций — Investing.com Россия
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Новости корпораций
Четверг, 6 декабря 2018 г. | 19:00 MSK

Эксперт:
Денис Масленников

Уже зарегистрировалось: 2

  • Акции
  • Личные финансы
  • Риски
  • Новости
  • Начинающий
  • Средний

Американский фондовый рынок является классическим примером того, насколько новостная лента влияет на биржевые котировки акций. Квартальные отчеты, выход новых продуктов, природные катаклизмы и внутренние скандалы – все эти события могут положительно или отрицательно сказаться не только на отдельных компаниях, но и на целых отраслях. Поэтому инвестор, ориентированный на операции с инструментами иностранных эмитентов, должен всегда быть в курсе событий, которые происходят в отдельных компаниях. На вебинаре вы узнаете обо всех значимых событиях, которые произошли в крупнейших зарубежных компаниях за последние пару недель и вместе с опытным аналитиком сможете оценить их дальнейшие перспективы.

План вебинара:
— Обзор общей ситуации на американском рынке, новости и слухи
      o    Твиттер Трампа
      o    Кредитно-денежная политика ФРС и Казначейства США
      o    Обзор сделок инсайдеров

— Тонкости дивидендных выплат
        o     Насколько эффективна стратегия покупки высокодивидендных акций на долгосрок?
        o     Как проверить финансовые возможности компании поддерживать выплату высоких дивидендов? 

Портфельная теория Гарри Марковица. Как сбалансировать портфель из двух акций
 
Важно! Перед началом вебинара пройдите Тестирование вашего оборудования и ознакомьтесь с Техническими требованиями.
Для максимально комфортного участия в вебинаре рекомендуем использовать последние версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox.
Не поддерживаются браузеры: Internet Explorer и Edge.

Денис Масленников, специалист Аналитического центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Окончил РЭА им. Г.В. Плеханова по специальности «Мировая Экономика». Сертифицированный специалист рынка ценных бумаг (Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0 и 2.0). Ранее работал на Московской Бирже, а также в Агентстве экономической информации ПРАЙМ. Последние несколько лет специализируется на развитии рынка иностранных акций в России, занимаясь фундаментальным анализом и корпоративными событиями иностранных эмитентов.
 
Внимание!
Информация представлена исключительно в информационных (ознакомительных) целях и не является предложением, рекомендацией или офертой на совершение сделок, в том числе сделок купли/продажи ценных бумаг. ПАО «СПБ» не несет ответственности за любые действия, в том числе за любые негативные последствия, связанные с использованием Информации.

Как использовать программное обеспечение для просмотра вебинара?

  • Войдите в свою учетную запись на Investing.com
  • Нажмите на кнопку «Забронировать место».
  • Здесь вы сможете присоединиться к вебинару, нажав на кнопку ‘Начать вебинар’ за 20 минут до начала события.
  • Добавьте напоминание о вебинаре в свой календарь.

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