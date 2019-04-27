Новости дня: В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше — 27.04.2019 — сегодня

Национальный банк Украины в преддверии праздника укрепил официальный курс гривны к доллару.

Как сообщает «Диалог.UA», НБУ в субботу 27 апреля установил курс гривны к доллару на самом низком уровне за последние годы — 26,49 грн./доллар.

Позитивные данные обнародованы на официальном сайте Национального банка Украины. Стоит отметить, что официальный курс гривны к доллару также упал и сейчас остановился на отметке 26,49 грн./ доллар

Что касается котировки гривны к евро на международном рынке, то ситуация следующая: 26 апреля на время закрытия международного банка цифры установились на уровне 29,37–29,42 грн/евро.

Напомним, что ранее Министерством экономического развития и торговли был опубликован достаточно оптимистичный прогноз, касательно развития экономики и стратегически важных отраслей промышленности государства, а также о курсе доллара на 2019 год, который составит чуть больше 29 грн./доллар.

Однако, как сообщается в том же министерстве, в декабре доллар будет продаваться уже по 30,42 грн/доллар. В 2020 году средний курс доллара увеличится и составит приблизительно 30,9 грн/доллар, в 2021-м американская валюта может подорожать до 31,65 грн/доллар.

Напомним, «Диалог.UA» сообщал, что гривна продолжает падать неделю подряд.





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