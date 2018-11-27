Новости дня: Самый крупный провал ЦРУ нашего времени — Свободная Пресса

Те государственные ведомства, которые хорошо приспособлены для того, чтобы вторгаться в частную жизнь практически любого человека на земном шаре, иногда совершенно неспособны обеспечить защиту своих внутренних каналов связи. Эта проблема особенно остро стоит в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), которому приходится поддерживать безопасную конспиративную связь с тысячами агентов-иностранцев, разбросанных по всему миру. Под безопасной конспиративной связью подразумевается способность передавать конкретные инструкции агентам и получать в обмен детализированную информацию, которая отвечает на поставленные вопросы, так, чтобы никакая третья сторона не была в состоянии перехватить или понять ту информацию, которой обмениваются две стороны — разведка и агент.

Связь — самый уязвимый элемент любой операции с участием агента, находящегося за рубежом. Это особенно верно потому, что контрразведывательные службы привлекают огромные ресурсы, чтобы взламывать те системы, которые используются для связи агента «в поле» с курирующим его оперативным работником. А оперработник-агентурист может работать как в той же стране под дипломатическим прикрытием, так и в другой — сопредельной — стране. А может оперработник находиться и на другом конце света.

Не так давно в различных сообщениях СМИ уже говорилось о случившемся в период с 2007 по 2013 год катастрофическом провале в сфере обеспечения безопасности операций по связи в ЦРУ. Выражаясь простым языком, произошло вот что: это агентство разработало некий способ конспиративной связи со своей агентурой через интернет. При этом использовались сайты, обеспечивавшие двустороннюю связь, которые, как считалось, были и защищенными и эффективными. Предположительно, они работали по типу социальных медиа-сайтов. Вы регистрируетесь, предоставляете пароль и после этого получаете возможность отсылать и принимать сообщения. Конечно же, при этом присутствовал какой-то уровень встроенного шифрования, могло быть несколько уровней паролей и/или вопросов, на которые пользователь должен был отвечать, чтобы получать доступ.

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Поначалу, как только эта система была разработана, ее предполагалось использовать лишь время от времени и по малозначимым вопросам. Но затем ее внедрили для управления практически всей агентурной связью ЦРУ по всему миру, включая ряд ключевых стран, выбранных Вашингтоном в качестве мишеней, включая Иран и Китай. Для каждой страны имелся отдельный сайт, а сами сайты создавались под безобидными деловыми или социальными прикрытиями, которые, как предполагалось, не должны были представлять никакого интереса для рыщущих повсюду контрразведывательных служб.

Что именно пошло не так, не вполне ясно. Но этот механизм был вскрыт иранской контрразведкой, возможно, благодаря информации, предоставленной агентом-двурушником. Иранцы определили, какие индикаторы и компоненты имел выявленный црушный сайт, а затем они приступили к поиску в Google, чтобы разыскать и другие подобные сайты. Далее они приступили к наблюдению за «своим» сайтом и за другими, фиксируя их активность и выявляя их характерные особенности. Как предполагается, им удалось внедриться в тот сайт, который был направлен против них. На каком-то этапе они передали полученные ими данные китайцам. А, возможно, и кому-то еще.

На основе иранских данных китайцы увеличили масштаб своих операций, пробиваясь через межсетевой экран сайта их страны, и проникли внутрь всей системы. Стало возможным установить всех агентов ЦРУ в Китае. Более двух дюжин из них арестовали, пытали и убили. Аналогичное количество агентов было выявлено и казнено в Иране. Кое-кого ЦРУ успело предупредить, и им удалось бежать.

Агенты в других странах также были выведены в качестве меры предосторожности, поскольку было неизвестно, до каких пределов информация об этой системе была вскрыта, и с кем о ней поделились. Оценка ущерба все еще ведется, но одно известно — то, что Соединенные Штаты знали либо мало, либо вообще ничего о том, что происходило в Китае и Иране в то самое критически важное время, когда велись переговоры по ядерным программам и по Северной Корее.

Система связи через интернет применялась столь широко потому, что ее было легко использовать. Когда, наконец, она обрушилась, то целых 70% агентурной связи ЦРУ оказались вскрыты. Ирония момента заключается в том, что подрядчик ЦРУ еще в 2008 году предупреждал, что у этой системы имеются существенные крупные изъяны. За все его старания его же и уволили.

Конспиративная связь с целью обеспечения безопасности агентуры так же стара, как древние греки и римляне, которые применяли коды и подстановочные шифры. Скачок ЦРУ в интернет-коммуникации продемонстрировал, что абсолютно надежных систем не существует. А ЦРУ обленилось и перестало «делать домашнюю работу» по разработке планов для связи со своей агентурой. Реальность такова, что управление агентами во враждебном иностранном государстве является, скорее, искусством, чем наукой. Вы поддерживаете связь со шпионом таким образом, который соответствует его образу жизни — так, чтобы это не возбуждало подозрений. Он или она могут принимать телефонные звонки или получать письма с тайнописью. У них может быть возможность поддерживать связь при помощи пакетной передачи данных с какого-нибудь компьютера на спутник. А может быть, они предпочтут использовать старомодные способы, включая метки мелком для подачи сигнала и о произведенном вложении материалов в тайник. Может быть, им по нраву моментальные встречи и шифрованная связь с использованием шифра Вернама и одноразовых блокнотов. Центральному разведывательному управлению, которое утратило множество из своих квалифицированных шпионов после 11 сентября, когда оно сошло с ума по электронике, беспилотникам и полувоенным операциям, теперь придется вновь учиться азам шпионажа. Это будет нелегко и займет годы. Если это вообще возможно. А кто-нибудь скажет, что мир станет лучше и безопаснее, если этого не произойдет никогда.

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Об авторе: Филип Джиралди — Philip M. Giraldi— бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США, эксперт в сфере противодействия терроризму, работал около 20 лет в Турции, Италии, Германии и Испании. С 1989 по 1992 год был руководителем резидентуры ЦРУ в Барселоне. Был одним из первых американцев, вошедших в Афганистан в 2001 году. Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время — исполнительный директор Совета за национальный интерес (Council for the National Interest)

Публикуется с разрешения издателя.

Перевод Сергея Духанова.

Copyright © Philip Giraldi, Strategic Culture Foundation, 2018

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