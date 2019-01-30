Новости дня: Когда нападет Япония — Свободная Пресса

На волнах скандала по поводу Курильских островов у ряда российских наблюдателей открылось второе дыхание, с парами которого пришло некое озарение. Эксперты умудрились наконец-то взглянуть без ура-патриотических очков на военные потенциалы Японии и РФ на Дальнем Востоке и прикинуть, что будет через пару-тройку лет.

В издании «Военно-промышленный курьер» вышла немного сумбурная статья генерал-полковника и доктора военных наук (интересно, у Наполеона было подобное звание?) Анатолия Зайцева. Первое впечатление от нее: мы отошли от праздничного веселья и увидели картину маслом. Статья называется тревожно: «Удар по Курилам — возможный сценарий».

Подкованный военспец достаточно логично перечисляет этапы военного строительства в Японии, объясняет оголтелый реваншизм островных самураев и намекает, что Япония уже морально созрела для мордобоя соседям. Одной из явных мишеней, которая имеет все шансы пойти первым номером, является Российская Федерация. Ее Тихоокеанскй флот и армия на предполагаемом дальневосточном театре военных действий (ТВД) уже сейчас выглядят пугающе слабыми по сравнению с Силами Самообороны Японии и ее флотом:

«Проведя сравнение сил и средств на Дальнем Востоке, нетрудно заметить явное превосходство Японии. По материалам открытой печати, на Дальневосточном ТВД у нас 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. У Японии 66 кораблей, в том числе пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, 18 подводных лодок, из них треть — новые. В наличии 7 ракетных, 8 десантных, 25 минно-тральных катеров, 5 морских танкеров, 2 корабля управления, 2 поисково-спасательных судна, 1 минный заградитель, 3 БДК и 2 малых десантных, порядка 180 самолетов и 140 вертолетов.

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Возможный сценарий: Япония, пользуясь многократным превосходством в личном составе и вооружении, наносит внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. США будут в стороне, убеждая Россию не применять ядерное оружие. Китай, скорее всего, займет нейтральную позицию. Претензии Страны восходящего солнца на Курилы со ссылкой на «Трактат о торговле в границах 1855 года» неизменны. Понимая, что к этим островам есть интерес и у США, Токио, вне всякого сомнения, пойдет им на уступки, и уже на следующий день там будут стоять американские военные базы. В Японии постоянно внедряется мысль, что ядерная война страшна, но не так опасна и для государства в целом не смертельна».

Изложено достаточно сумбурно, плюс в кучу свалены пресловутые американские базы, но суть понятна. Наконец-то под фуражки военных экспертов забралась мысль о том, что Япония является одним из опаснейших потенциальных противников РФ. С которым у РФ существует реальная территориальная проблема, и отсутствует мирный договор. Плюс сам противник способен на быстрый и эффективный блицкриг.

И дело даже не в простом сопоставлении сил Японии и РФ на Дальнем Востоке. А в том, что в динамике и перспективе ситуация с российской военной мощью, прежде всего на море, продолжает неумолимо ухудшаться. То есть, по надводным кораблям РФ формально уступает лишь вдвое, но из них почти половина — откровенный хлам, который ржавеет у причальной стенки. Например, ТАРК «Адмирал Лазарев» находится в таком «резерве» с 1998 года. Два из трех эсминцев Тихоокеанского флота проекта 956 («Бурный» и «Безбоязненный») выйти в море не могут и числятся также в резерве.

А другой половине замены в ближайшие 5−10 лет практически не будет (ситуации с подлодками мы также касались). Проще говоря, через 8−10 лет у России не будет вообще никакого сколько-нибудь серьезного флота на Дальнем Востоке с кораблями дальней морской зоны. Ситуация с авиацией на дальневосточном ТВД у России чуть лучше, но в случае японской агрессии прикрыть Курилы она надежно не сможет. Со средствами слежения и разведки у армии и флота дела обстоят совсем кисло. При этом Япония спокойно и методично наращивает свою военную мощь, которая может в ближайшее время составить конкуренцию даже Китаю, а информационно-разведывательную помощь ей на правах союзника оказывают США.

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Если японцы нанесут быстрый удар по Курилам и Сахалину, парировать его, кроме расквартированных на этих островах частей, будет некому. А с учетом возможностей японского флота, решить вопрос с «северными территориями» можно за пару дней (от силы за 3−4): вряд ли больше уйдет на подавление сопротивления 18-й артиллерийско-пулеметной дивизии и пары-тройки других немногочисленных соединений на Курилах (пусть даже усиленных противокорабельными ракетными комплексами).

Проще говоря, в Москве не успеют даже что-то предпринять. С учетом общего стиля управления, можно предположить, что власти будут пребывать в неведении, и затем в прострации. Это не критика, это такой манера: уходить в кусты, когда требуются быстрые решения. Пока врагом выступают «украинские партнеры» или грузинская опереточная армия, подобное еще прокатывает. А вот как быть в условиях отсутствия гнилых «договоренностей»…

Поэтому затеянная возня вокруг Курильских островов с одной стороны разумна и цинична: решить все территориальные вопросы с потенциально опасным соседом до момента окончательного исчезновения Тихоокеанского флота РФ. С другой — крайне опасна. Если РФ попробует кинуть Страну Восходящего Солнца, или самураям покажется, что их нагло кидают, то они могут выбрать «трехдневную» войну с дальнейшим ее переводом в излюбленный формат переговорной дипломатии: «Минск-1», «Минск-2» и так далее. И именно это, кажется, стало закрадываться в черепные коробки политиков. Признаваться открыто в том, что Россия деградировала настолько в военном отношении на Дальнем Востоке, что она всерьез опасается агрессии со стороны Японии, крайне неприятно. Но другого выхода и нет.

Дальний Восток сегодня играет роль площадки-рудника и места перевалки сырьевых товаров (газ, уголь, нефть, железная и медная руда), идущих на экспорт в страны Юго-Восточной Азии. Никаких иных стратегий развития этого региона попросту нет. Поэтому военная деградация в этом макро-регионе органично дополняется и экономической редукцией. Менять этот вектор никто не намерен, а перспективе лет 10−20 относительно спокойной торговли природными ресурсами мешает территориальная проблема с Японией. Благо, что самураям можно предложить варианты участия в новых сырьевых проектах. Это всяко лучше, чем всерьез (не на парадах) играть атрофированными военными мускулами…

Reddevol

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