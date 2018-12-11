Новости дня: Если сдадим Курилы, следующим будет Крым — Свободная Пресса

Курилы собираются отдавать Японии. Так, судя по активности в инфополе и по итогам соцопросов, считают большинство жителей России. Сахалин даже уже был готов выходить на митинги против передачи островов. Но народный порыв пресекли на корню. И вроде никто ещё ничего не отдал, но все уже к этому готовы. Информационная «обкатка» населения России в последнее время о якобы готовящейся передаче Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи должна, по мнению федеральных властей, стать вакциной, благодаря которой реальное отторжение своей спорной территории в качестве некоего доброго жеста, не сможет причинить непоправимого вреда организму российской государственности. Но так ли это будет на самом деле?

Чтобы понять значение ситуации с сохранением территории островов, немного копнем в историю. История становления России — это освоение континентальной Евразии и присоединение других многочисленных и самых разных народов. Но процесс расширения России был связан не только и даже не столько с нашими меркантильными колонизаторскими вожделениями, сколько с вопросами безопасности. Открытость страны со всех сторон позволяла надеяться на сохранение государства только благодаря негостеприимному климату и непредсказуемому характеру русского человека.

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Наличие внешней угрозы по всему нашему периметру сформировало условия для выстраивания нашей государственной завоевательной политики: от создания Рюриковичами буферных зон на западе и востоке, до контроля территории внутри берегов Балтийского, Черного, северных морей и Тихого океана Романовской династией. И даже завоевание Кавказа и Средней Азии прикрывало сердце государства сначала от разного рода набегов кочевых племен и государств восточных цивилизаций, а позже — от экспансии колонизаторской политики европейских империй и государств. «Собирание земель» Москвой создало условия для выхода государства на важные торговые пути, а вместе с ним, и возможность развивать свою независимую внешнюю политику.

Но при этом многие народы и республики, находившиеся в составе двух сверхдержав — Российской Империи и Советского Союза — имеют непростые отношения с сегодняшней Россией. Частенько можно встретить национальные политические силы, изображающие Россию колониальной империей, безжалостно эксплуатировавшей национальную периферию и угнетавшей местных жителей. Или внедряют опасные идеи «хватит кормить Москву» (а ведь действительно регионы опустошены нынешней межбюджетной политикой, только деньги идут не в Москву как город, а в федеральный бюджет). То есть создается необходимый плацдарм, который при стечении ряда необходимых условий и обстоятельств сможет стать запалом для революционной реакции на местах. Примеры 1917 и 1991 годов ярко демонстрируют прямую зависимость слабости центральной российской власти и центробежных явлений наших регионов. Сначала были потеряны Польша и Финляндия, а спустя 70 лет и 14 республик Союза.

Тактический размен с Японией (острова взамен на мнимую благосклонность), обязательно обратит на себя внимание и других государств, которые имеют этническое, историческое, политическое или религиозное отношение к регионам нынешней Российской Федерации.

Можно возразить, что, мол, сейчас речь идет об исполнении конкретной декларации 1956 года. Но смотрите: в 16−18 веках Испания находилась 81% времени с кем-то в военном состоянии. Франция — 53%, Англия — 52%. Каждый новый конфликт, как правило, попирал условия предыдущих договоренностей. Некоторые исторические личности успевали по несколько раз переходить из одной веры в другую ради удовлетворения своих политических амбиций, некоторые же просто отдавали ключи от власти завоевателям, и отправлялись в иммиграцию. Меньше двадцати лет понадобилось Германии, чтобы сделать ничтожным Кампьенское перемирие, пышно отмечавшееся недавно в Париже, и Версальский мирный договор с чередой последующих мирных конференций. Ей просто разрешили забрать «свои» территории в Чехословакии и совершить объединение с Австрией, выпустив таким образом джина из бутылки.

Однозначным и безапелляционным будет факт создания рокового прецедента, в случае передачи Москвой островов Японии. Когда-то Адольф Гитлер, объясняя аншлюс Австрии, аргументировал свои действия вполне справедливыми доводами — если полякам и чехословакам можно было объединить свой народ в рамках одного государства, то почему это нельзя немцам?

Именно, с этого риторического вопроса и может начаться тихая ползучая атака на наши национальные окраины. Нетрудно догадаться, кто будет первым. Украина при поддержке Запада активизируется по вопросу Крыма. Раз Япония может получить территории, то почему не могут и другие?

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