Новости – Деловой и культурный комплекс — www.embassybel.ru

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В Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России состоялась презентация Белорусского индустриального парка «Великий камень» — масштабного международного проекта, создание которого инициировали Республика Беларусь и Китайская Народная Республика.

Белорусский индустриальный парк «Великий камень» — одно из основных звеньев инициативы «Один пояс и один путь», сформированной КНР в начале 2010-х, которая открыла дополнительные эффективные возможности развития регионального экономического партнерства на евразийском пространстве.

Сегодня «Великий камень» — это уже открытый международный проект, ориентированный на производство и экспорт высокотехнологичной наукоемкой продукции, в том числе на широкие и емкие рынки ЕАЭС и Европейского Союза. Резидентами Парка уже стали около 50 компании из КНР, Беларуси, России, Германии, Австрии, Литвы, США, Израиля, других стран. Им предоставляются беспрецедентные на Евразийском пространстве льготы, подтвержденный объем инвестиций превышает $1 миллиард.

К приоритетным направлениям развития Парка относятся: электроника и телекоммуникации, фармацевтика, тонкая химия, биотехнологии, машиностроение, новые материалы, комплексная логистика, электронная коммерция, осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

«Мы предлагаем вам посмотреть в будущее, в экономику пятого и шестого технологических укладов», — обратился, открывая презентацию, к её участникам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко.

Посол подчеркнул, что белорусская экономика, не обладая богатыми запасами природных ресурсов, опирается на свое главное достояние — науку и человеческий капитал.

«Сохраняя и совершенствуя наши традиционные компетенции в машиностроении, нефтехимии, сельском хозяйстве, Беларусь активно развивает такие перспективные отрасли как информационно-коммуникационные технологии, электроника, фармацевтика, био- и нанотехнологии», — сказал Владимир Семашко.

В качестве примера он привел белорусский Парк высоких технологий, который за короткое время стал одним из крупнейших IT-кластеров в Европе, известным во всем мире, с годовым экспортом почти в полтора миллиарда долларов и клиентурой в 67 странах мира. Отметил также активизацию взаимодействия ПВТ с российским инновационным центром Сколково.

Общаясь с участниками мероприятия, Владимир Семашко рассказал и о совершенно новом перспективном индустриальном проекте — Белбиоград, где на льготных условиях сопоставимых с условиями работы в «Великом камне» и ПВТ, Беларусь предлагает сотрудничество в развитии нанотехнологий и микроэлектроники — передовых отраслях своей экономики.

Посол пригласил участников мероприятия и их коллег на международный форум «Открытый парк „Великий камень“ — пример глобальных возможностей», который состоится в Минске 1 — 3 июля этого года.

Преимущества ведения бизнеса в «Великом камне» на презентации представил первый заместитель главы его администрации Игорь Лещёнок: «Наши резиденты освобождаются от налога на прибыль на 10 лет с момента её возникновения и уплаты этого налога по ставке в 2 раза ниже до 2062 года, на этот срок полностью освобождаются от налога на недвижимость и налога на землю. А также — от уплаты таможенных пошлин и НДС на сырье, материалы и комплектующие, ввозимые в Беларусь для производства продукции, экспортируемой за пределы ЕАЭС».

«В „Великом камне“ создана система обслуживания „одна станция“ — не имеющая аналогов на территории ЕС и ЕАЭС, — обратил внимание участников мероприятия представитель Парка. — Её преимущество в том, что она позволяет получить все интересующие инвесторов и резидентов услуги в одном месте: по регистрации юрлиц и резидентов; по вопросам въезда/выезда иностранных граждан; по вопросам землеустройства и проектно-изыскательским процедурам; по сертификации товаров, работ услуг и др. Предоставляется также право пребывать на территории Беларуси в безвизовом режиме до 180 дней лицам, привлекаемым резидентами и инвесторами Парка для целей реализации инвестиционных проектов».

О белорусском экспортном и инвестиционном потенциалах, возможностях и льготах для инвесторов, о минимизации рисков ведения бизнеса в Беларуси рассказал руководитель отдела инвестиционных проектов крупнейшей национальной юридической фирмы REVERA Александр Антонов.

Презентацию Парка посетили послы и руководители торговых служб более 60 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители Посткома Союзного государства, руководство и представители Ассоциации европейского бизнеса, инновационного фонда Сколково, российских и зарубежных деловых кругов.

Парк «Великий камень» находится в 25 км от столицы Беларуси города Минска и занимает площадь 112,5 кв. км. Выгодное территориальное расположение обусловлено непосредственной близостью Парка к международному аэропорту «Минск», железной дороге, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва, а также доступом к Клайпедскому порту на побережье Балтийского моря на расстоянии 500 км. В составе его акционеров также — немецкое АО «Дуйсбургер Хафен», которое является управляющей компанией крупнейшего речного порта в мире — Дуйсбург, ежегодно обрабатывающем 120 млн. тонн грузов, поставляемых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Администрацией Парка установлены партнерские отношения с МВФ, ЕБРР. Самые высокие оценки Парку дали редакторы Forbes в 2018 году.

REVERA — крупнейшая белорусская национальная юридическая фирма. Эксперты компании (более 40 высококвалифицированных юристов) занимаются сопровождением бизнеса, взаимодействуют с государственными организациями и министерствами. REVERA — лидер на белорусском рынке в следующих областях: корпоративное и антимонопольное право, реструктуризация и управление предприятием, инвестиции и M&A, управление недвижимостью, налоговое консультирование, банки и финансы, криптовалюты и ICO.





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