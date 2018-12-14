Новости АИР за декабрь 2018 года — — НП Агентство инвестиционного развития Ростовской области



14 декабря

АИР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ

Предварительные результаты работы «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР) в 2018 году рассмотрены на заседании комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям донского парламента.

Выступая перед депутатами, генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков сообщил, что в 2018-м году при участии Агентства в донском регионе стартовали либо уже успешно реализованы проекты целого ряда российских и иностранных компаний. Это, в частности, российско-китайское производство литьевых пресс-форм компании «ПластФактор», логистические проекты французской FM Logistic, проекты развития ветрогенерации с участием итальянского энергоконцерна Enel, финского Fortum и другие.

«За все время своей работы Агентство сопровождало проекты компаний из 35 стран мира, в 2018 году – проекты компаний из 10 европейских и азиатских стран. Ростовская область открыта и для иностранных, и для российских внешних инвесторов. Однако именно иностранные инвестиции являются важным объективным индикатором качества регионального инвестиционного, делового климата», — отметил Игорь Бураков.

Он подчеркнул, что в приоритете для Агентства остаются проекты создания в Ростовской области новых индустрий, поскольку это самая выгодная и выигрышная для региона инвестиционная активность, абсолютная прибавка к валовому региональному продукту (ВРП) и областному бюджету. Вместе с тем, очевидно усиление тенденции на формирование таких новых индустрий уже не только в промышленном секторе.

Примеры подобных проектов, сопровождаемых «Агентством инвестиционного развития Ростовской области» — первый в России собственный логистический терминал компании «Яндекс. Маркет» (электронная коммерция); производство агронавигаторов компании «РостАгроСервис» (инновационная разработка, не имеющая аналогов в России, цифровая экономика); проработка создания в Ростовской области R&D-центра одного из ведущих в мире производителей электронных системы управления и автоматизации – американской компании Нoneywell и другие.

«Производство интеллектуальных продуктов создаёт наибольшую добавленную стоимость в постиндустриальной экономике, и Ростовской области необходимо и выгодно встраиваться в этот тренд», — заявил Игорь Бураков.

В обсуждении результатов работы «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» приняли участие члены профильного комитета областного Законодательного Собрания – депутаты Андрей Харченко, Виктор Халын, Сергей Шамшура, Роман Лютиков и другие. По итогам комитетом решено заслушать информацию о работе «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» в 2018 году на заседании областного Законодательного Собрания 20 декабря.

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