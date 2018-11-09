Новогодний отдых стал дороже

Стоимость новогоднего отдыха россиян с 25 декабря 2018 года по 20 января 2019 года стала выше, чем в прошлом году. На внутренних направлениях на 18%, а на международных – на 40%.

Такие выводы содержатся в новом исследовании сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, проведенном в начале ноября. В среднем проживание в гостинице за рубежом обойдется россиянам в 60 700 рублей, в городах России – 18 900 рублей. Одним из факторов, повлиявших на значительное изменение стоимости проживания в зарубежных отелях, являются курсовые колебания и ослабление рубля по отношению к доллару и евро.

Средняя стоимость ночи в зарубежных гостиницах категории 5* (22 600 рублей) и 4* (9 960 рублей) увеличилась практически одинаково – на 28% и 27%, соответственно. На 26% подорожала стоимость ночи в апартаментах за рубежом (10 300 рублей). На внутренних направлениях самый значительный рост цен произошел в гостиницах отелях категории 2*, где ночь обойдется на 13% дороже, чем годом ранее (3 050 рублей). На 4% дороже будет стоить размещение в хостеле (1 470 рублей). На 1% увеличилась стоимость проживания в апартаментах в городах России.

По данным на начало ноября 2018 года, самым востребованным городом для поездок российских туристов в новогодние праздники стала Москва. Гостиницы в столице россияне бронировали чаще всего. Годом ранее Москва также возглавляла рейтинг. Второе место заняла Прага, на третьей строчке расположился Санкт-Петербург. Эти же города были в топе в прошлом году, но Санкт-Петербург занимал вторую строчку, а Прага замыкала тройку лидеров.

Три города, в которых российские туристы активно бронировали отели в прошлом ноябре на новогодние праздники, в этом году не вошли в топ-20 направлений для поездок в новогодние праздники. Речь о Сингапуре, Вильнюсе и Бангкоке. Новыми направлениями в рейтинге стали Дубай, Нью-Йорк, Ялта.

Что касается топ-10 самых популярных российских городов для поездок в новогодние праздники, пятерка лидеров осталась неизменна с прошлого года: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ялта. Шестую строчку, как и годом ранее, занял Калининград. Нижний Новгород и Екатеринбург поднялись в рейтинге на одну строчку – на седьмое и восьмое место соответственно. Ярославль и Кострома не попали в список самых бронируемых направлений на начало ноября. Новыми городами в рейтинге стали Севастополь и Петрозаводск, занявшие девятое и десятое место соответственно.

Средняя длительность планируемых путешествий в период с 25 декабря 2018 года по 20 января 2019 года на зарубежных направлениях составляет 5,2 дня, на внутренних – 3,9 дня.

Среди самых востребованных зарубежных направлений для поездок в начале ноября дешевле всего забронировать гостиницу категории 4* за рубежом можно в Риге (4 500 рублей за ночь) и Стамбуле (5 000 рублей). Дороже всего, по данным Ostrovok.ru, обойдется ночь в гостинице 4* в Нью-Йорке (16 600 рублей), Мюнхене (15 500 рублей) и Париже (14 100 рублей).

Что касается российских городов, самыми доступными по цене оказались гостиницы категории 4* в Нижнем Новгороде (3 900 рублей) и Екатеринбурге (4 200 рублей). Около 5 000 рублей обойдется ночь в отелях в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Дороже всего туристам обойдется ночь в Ялте (8 900 рублей).

Источник: Ostrovok.ru





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