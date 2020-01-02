Новогодний Киев: без снега, но и без войны

А киевская елка вошла в пятерку лучших в Европе. © Фото автора

Журналист «Росбалта» в новогоднюю ночь в очередной раз убедился: украинцы умеют отдыхать и радоваться жизни ничуть не хуже, чем самоорганизовываться для разного рода протестов. Несмотря на полное отсутствие снега (вместо него шел мокрый дождь), празднования шли по всему центру украинской столицы. Главным местом стал Владимирский проезд: все пространство от Михайловской до Софиевской площади превратилось в одну большую зону праздника.

Причем непосредственно к самому наступлению Нового года людей в этом месте собралось, в прямом смысле, «не протолкнуться». Мне, прибывшему к 23.30, не удалось протиснуться дальше окраины Софиевской площади. Было видно, что киевляне хотят праздника и в новогоднюю ночь решили забыть и о не прекратившейся до сих пор войне на востоке страны, и об экономических неурядицах, и о многочисленных судах, и о многом другом.



Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что экономика Украины чувствует себя неплохо: прямо перед Новым годом средние зарплаты (в долларовом эквиваленте) вернулись к рекордному, «домайданному» уровню. Да и подписание «газового» контракта с РФ, компенсация от «Газпрома», возвращение пленных, сильное укрепление гривны подняли настроение. Так что оно у людей было и вправду праздничным, без всяких «но ведь война».

Другими территориями встречи Нового года в Киеве стали Майдан Независимости, Крещатик и, традиционно, Подол. Причем у каждого места была собственная своего рода специализация. На Софиевской площади празднование было в наибольшей степени «государственно-официальным» (с новогодним поздравлением от Владимира Зеленского на больших экранах), на Майдане и Крещатике — для многочисленных туристов, на Подоле — для детей и студентов.

По данным киевской мэрии, на Софиевской площади Новый год встретили более 100 тыс. киевлян и гостей города, на Контрактовой (Подол) в новогоднюю ночь побывали более 40 тыс. человек. Кроме того, главная киевская елка попала в пятерку лучших в Европе. В этом году ее длина составила 30 метров, на ней около тысячи украшений и четыре километра (!) гирлянд. (Также в пятерку вошли рождественские деревья в немецком Кельне, французском Страсбурге, чешской Праге и в литовском Вильнюсе.)

Традиционным «посленовогодним подарком» стало факельное шествие в честь 101-го дня рождения Степана Бандеры — одного из лидеров запрещенной в РФ Организации украинских националистов. Но оно хоть и собрало несколько тысяч участников, однако по степени массовости примерно на два порядка (в 100 раз) уступило «сторонникам Святого Николая».

Михаил Петровский, Киев

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