Новогодние предпосылки От Investing.com

Investing.com – Рыночную суету постепенно сменяет рождественская – наряжаются последние елки, покупаются последние подарки. И рынки успокаиваются – 500, повыпрыгивав за уровень 2330 п., в последний короткий день американских торгов вернулся на обжитую высоту 3225 п. Там и не стыдно – только под конец прошлой недели забрался, но уже и не так страшно.

Значимой экономической статистики сегодня не выходило, на политическом фронте особых неожиданностей тоже не случалось. Разве что у «Жэнминь жибао» внезапно вышла передовица с заголовком «США являются настоящим палачом» – на фоне нынешнего благорастворения такие пассажи выглядят несколько странно. Но, с другой стороны – это же коммунистический Китай, нельзя же ему совсем империалистов не ругать?

Соответственно, и особых сюрпризов, выходящих за пределы переживаний спекулянтов, на рынках нет. Фьючерс на , преодолев «психологическую отметку», рывком подорожал с $1494 до почти $1505 за унцию, но по сути лишь вернулся к уровням конца ноября. А нефтяные цены продолжают начатый в октябре рост и к вечеру закрепились выше $67,05 за баррель – однако пока так и не вышли за пределы коридора $56-68.

Тем не менее, есть вероятность, что картина по нефти на ближайшее время может быть пересмотрена. «Колебания цен на золото пока комментировать бессмысленно – там нет тренда, и все укладывается в понятие волатильности. Что касается нефти, то позитив основан на потенциальном дефиците, который может случиться в середине следующего года. Мировая экономика может разогнаться за счет количественного смягчения, соглашение ОПЕК+ действует и квоты сокращаются, а рост производства сланцевой нефти замедляется. То есть для сохранения статус-кво странам ОПЕК+ не нужно было усиливать сокращение. Если раньше считалось что цены держатся в коридоре $50-70 за баррель, сейчас баланс изменился и есть вероятность ухода выше. Благоприятные ожидания начинали формироваться еще в октябре, на новостях по Китаю – хотя здесь я как раз сомневаюсь, что соглашение может реально состояться», – говорит портфельный управляющий «Альфа Капитала» Эдуард Харин.

В России тоже без особых сюрпризов. Фондовый рынок отработал день практически «по нулям»: снизился на 0,11%, а индекс прибавил 0,36% за счет укрепления рубля. В то же время с самим рублем картина довольно драматична: экспортеры платят налоги – только за добычу полезных ископаемых (НДПИ) им придется выплатить порядка 500 млрд руб., и предложение валюты не могло не вырасти. Однако, хотя эта ситуация была вполне предсказуема, ухода курса доллара ниже 62 руб. еще неделю назад ожидали немногие. А сегодня к 22.00 МСК курс снизился сразу на 28 коп. до 61,985 руб. «Рубль на горизонте года может быть еще дороже. Идет приток капитала и по прямым инвестициям, и по портфельным. Что, в сочетании с ценами на нефть, создает все предпосылки для укрепления, – полагает Эдуард Харин. – У нас есть корпоративный прогноз 62 , но лично меня в следующем году и курс 58 руб. абсолютно не удивит».

(Текст подготовил Даниил Желобанов)

