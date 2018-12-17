Новогодние инвестиции. В какие компании вложиться перед праздниками — Investfunds.ru



В 2018 году традиционное новогоднее ралли на фондовых рынках может быть не таким ярким как раньше, сходятся во мнении эксперты. Однако есть акции, которые могут «выстрелить». Аналитики назвали самые перспективные бумаги

Почти каждый год акции дорожают перед Новым годом. Явление получило название «новогоднего ралли». По просьбе РБК Quote аналитики выделили несколько компаний, акции которых можно попробовать приобрести в надежде на резкий рост к концу года.

Стоит ли инвестировать в нефть и газ?

Фаворитами на российском рынке могут выступить акции нефтяного сектора, считает аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, нефтяные котировки, падавшие два последних месяца, оказались слишком низко, и теперь можно рассчитывать на их отскок к уровням $68-70 за баррель.

В качестве аргумента в пользу такого прогноза Антонов приводит договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи, а также «потепление» в отношениях между США и Китаем. Чем лучше налажено взаимодействие между двумя этими странами, тем больше нефти потребляет мировая экономика.

В связи с этим потенциал обыкновенных акций ЛУКОЙЛа может составлять до 4,3% к актуальным отметкам, бумаги могут дойти до 5446 руб. Дополнительный стимул для роста создаст запущенная компанией программа выкупа акций.

Акции «Роснефти» чувствуют себя хуже рынка — они прошли ниже технического уровня поддержки в 453 руб, и теперь инвесторам можно рассмотреть покупку бумаг с прицелом на новогоднее ралли как минимум к 500 руб. Это превышает потенциал роста в 17%.

Котировки «Газпрома» способны вырасти на 15%, до 177,3 руб. за акцию, предсказали в «Алор Брокере». Вадим Кравчук из «Солида» отметил, что бумаги газодобытчика стоит покупать лишь от закрепления выше отметок в 155 руб. Он видит в них потенциал роста около 6,5%.

А если выбрать банк или золото?

Сбербанк начнет расти одним из первых в случае начала масштабного новогоднего ралли, уверен Алексей Антонов. «У банка самая большая прибыль в банковском секторе. Это бумага номер два (если «Газпром» — номер один) с точки зрения нерезидентов. Котировки могут подняться со 193 до 243 руб», — предсказал эксперт. Такой прогноз предполагает потенциал роста около 26%.

Вадим Кравчук из компании «Солид» и ведущий аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальникова также выделили Сбербанк в числе фаворитов новогоднего ралли. Первый ожидает роста котировок на 8%, вторая — на 6,3%.

Еще одна инвестидея на декабрь — золото и золотодобывающие компании. По мнению аналитиков, рост цен на золото продолжится из-за пересмотра монетарной политики ФРС США на следующий год и, как следствие, более высоких инфляционных ожиданий. Поэтому в предновогоднем портфеле обязательно должны быть акции золотодобывающих компаний, считает аналитик «Солида».

По прогнозам Вадима Кравчука, акции «Полюса» могут достичь максимума этого года на уровне 5250 руб. (потенциал роста 7%). Кроме того, рискованным, но очень перспективным может стать вложение в привилегированные бумаги «Селигдара». С учетом того, что операционные результаты этой компании по итогам года могут оказаться примерно в два раза лучше, чем в прошлом, а также высокой вероятностью роста дивидендной доходности до 12% и выше, потенциал роста этих бумаг — 10%, считает аналитик.

Не стоит забывать и о других металлургах. «Норникель» на фоне рекордно высоких цен на палладий способен развить успех последних дней и к концу года торговаться по 13,5 тыс. руб. за бумагу, убежден Вадим Кравчук. Потенциал роста в этом случае — около 5%. Акции «Распадской» имеют потенциал роста в 6,4%, оценил эксперт.



Есть ли другие идеи?

Акции «Детского мира» могут в ходе новогоднего ралли вырасти до 5,4% на фоне хороших операционных показателей. Кроме того, по этим бумагам можно получить промежуточные дивиденды за девять месяцев, отметила ведущий аналитик «Эксперт плюс». Мария Сальникова.

По другой компании, принадлежащей АФК «Система» — МТС — потенциал роста составляет 4,5-5%, считает аналитик «Солида». «МТС потерял более 10% капитализации за пару дней из-за обеспокоенности инвесторов по поводу дивидендов. Традиционно высокие выплаты могут сократиться из-за судебного разбирательства с американским регулятором по делу о коррупции в Узбекистане. Тем не менее по итогам года компания должна получить рекордную выручку и операционную прибыль», — указал Вадим Кравчук.

Эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов предложил обратить внимание на «РусГидро». По его оценкам, акции компании могут вырасти до 0,55 руб. (около 11,6% от актуальных отметок).

Аналитик TeleTrade Петр Пушкарев среди российских компаний рекомендует присмотреться к X5 Retail Group. Впрочем, он отметил, что предпочитает бумаги иностранных торговых сетей: перелом нисходящего тренда в X5, скорее, возможен уже в следующем году, а не перед праздниками, предупредил эксперт.

Кого предпочесть среди иностранцев?

На американском рынке стоит в первую очередь покупать акции компаний, которые сильнее всего подешевели после недавнего биржевого обвала, советует аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов. «Как бы это ни было удивительно, под вышеперечисленные критерии подходят компании, которые многим известны и входят в категорию голубых фишек», — отметил эксперт. Идея для всех предложенных экспертом вариантов вложений примерно одинакова: коэффициент P/E (цена/прибыль) должен быть ниже среднеотраслевого значения.

В частности, в рамках новогоднего ралли акции Alphabet имеют потенциал роста около 3,5%, бумаги Alibaba Group — около 4,2%, Amazon — 4,1%, Apple — 3,4%, подсчитал Кятов. Инвестхолдинг BlackRock, который также также вошел в этот список, имеет потенциал роста в 4%.

Акции Apple вошли в число фаворитов и другого аналитика — Петра Пушкарева из TeleTrade. По его словам, эти бумаги уже дошли до уровней начала года и теперь готовы к рывку вверх. В какой-то момент они должны начать торговаться лучше рынка, считает Пушкарев.

У каких вложений меньше риски?

Представители компании «Фридом Финанс» включили в свой список самые стабильные компании с крепким балансом. К таким фирмам аналитики отнесли Visa, McDonald’s и Disney. Акции Visa имеют потенциал роста до 5%. Выручка компании стабильно растет благодаря развитию электронных платежей, компания по итогам года обещает рост рентабельности по EBITDA до 70%, указали в «Фридом Финанс».

Бумаги McDonald’s — одни из немногих, показавших позитивную динамику во время распродаж на рынке в последние два месяца. Фундаментальная причина успеха — стратегия компании по увеличению доли ресторанов по франшизе, которая продолжает оправдывать себя и позитивно влиять на маржинальность бизнеса. Благодаря этому во «Фридом Финанс» считают, что акции корпорации могут показать рост около 2%.

«Естественно, бумаги McDonald’s способны подрасти, но по ним рост и так продолжается весьма активно уже третий месяц, и скорее всего, эти бумаги уже давно есть в портфеле инвестора», — отметил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. — Пока McDonald’s держится выше $180 за акцию покупка может быть оправданной в расчете хотя бы на быстрое повторение или даже небольшое перебитие годового пика выше $190 за бумагу».

Бумаги Disney имеют шанс вырасти на 3%. «Компания активно двигается в сторону стримингового рынка, это долгосрочный фактор роста выручки. Сделка по приобретению активов Fox поможет увеличить библиотеку фильмов, что позитивно скажется на кассовых сборах и укрепит позиции в конкуренции с Netflix», — считает аналитик Ален Сабитов. Сам же Netflix вряд ли подорожает под Новый год — котировки этой компании сильно выросли еще летом, указал Пушкарев.



Есть ли шанс у технологических гигантов?

Ален Сабитов предложил приобрести ETF на индекс S&P 500. «Статистика последних почти 50 лет говорит, что больше, чем в 70% случаях индекс растет в последнюю в году неделю торгов в среднем больше, чем на 1%. В текущих условиях индекс двигается последние полтора месяца в диапазоне 2600-2815 пунктов и имеет шансы закончить год у верхней границы интервала», — считает Сабитов.

Если возвращаться непосредственно к акциям и рассматривать бумаги высокотехнологичного сектора, которые имеют неплохую статистику в последнее время, Гайдар Гасанов из «Международного финансового центра» рекомендует обратить внимание на Microsoft. Отчетность компании оказалась лучше ожиданий, а главным фактором роста до 5,1% может стать увеличение заказов в области программного обеспечения и низкая долговая нагрузка.

Чуть более высокий потенциал в 5,6% Гасанов видит в акциях поставщика сетевого оборудования Cisco, производителю видеокарт NVIDIA он прогнозирует предновогодний рост на 3%.

Проникнуться праздничной атмосферой с акциями Starbucks предлагает Петр Пушкарев из TeleTrade. По его оценкам, бизнес-модель компании приносит явные плоды: акции выглядят намного лучше рынка начиная с ноября. «Положительно сказалось назначение финансовым директором успешного Патрика Гризмера из сети отелей Hyatt. Сеть завершила этап нового быстрого расширения и, контролируя расходы, сосредоточится снова на извлечении более высокой прибыли из уже имеющейся сети», — рассуждает эксперт.

Учитывая традиционные праздничные акции и предложения в кофейнях сети Starbucks, акции могут подняться до уровней в $75 (+16% к актуальным отметкам), считает Пушкарев.

Наконец, существенный потенциал в случае новогоднего ралли есть у акций Activision Blizzard, убеждена ведущий аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Она считает, что учитывая распродажи акций в последние два месяца, можно считать, что спекулятивные настроения уже отыграны. Целевая цена от эксперта в $52,2 предполагает к актуальным значениям около 9,5% потенциала роста.

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